知名品牌冷氣維修站是假的？消基會揭手段：多為冒名營業

知名品牌冷氣維修可能是假的！消基會16日召開記者會指出，近來有多個網站未經過原廠授權，但卻設立特定廠牌的維修網站，且填寫個資報修後，客服素質堪憂、還面臨高額收費、維修品質不佳，甚至家電遺失等問題。消基會呼籲政府，應推動平台廣告管理制度、查處引人錯誤廣告，並加強商標保護與侵權處理。

拆走設備未歸還

消基會舉例說，某消費者因電視故障，透過網路搜尋「某品牌電視維修」，並點入搜尋結果的第一個網站報修。業者到府檢測後表示主機板故障，收取近萬元維修費。然而電視維修後仍無法正常使用，消費者向品牌原廠客服詢問後才發現，該維修業者並非正牌授權維修站。

另一位消費者因冷氣機故障，聯絡某「品牌冷氣維修站」。業者將設備拆回檢修，但數週後仍未歸還，消費者多次聯絡未果，甚至無法確認業者營業地址。最終消費者只能重新購買設備，造成額外損失。消基會指出，冒名品牌維修站的行為，在我國法律上可能涉及多項規範。

要求提供維修單據

「相關行為恐違反《公平交易法》、《商標法》與《消保法》！」消基會指出，若業者明知自己並非原廠維修站，仍刻意利用品牌名稱誤導消費者並收取費用，更可能涉及刑法詐欺罪。他們呼籲數發布、公平會、經濟部智財局、中央與地方消保官要強化跨部會查緝。

針對業者，消基會建議原廠業者於每項家電產品上張貼專屬QR Code及標示商品流水號，透過掃碼可直接連結官方維修管道，並登錄消費者基本資料（手機、地址），建立雙向聯繫機制，可大幅降低誤用假維修站風險。消費者的部分，應優先查詢品牌官方網站、確認是否為授權維修站，還有要求維修單據與收據和保留交易紀錄。

【更多精采內容，詳見 】