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今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
聖嬰現象預測發生機率。擷取自賈新興臉書
聖嬰現象預測發生機率。擷取自賈新興臉書

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，以目前預測情況來看，2026-2027有超級聖嬰現象的發展，可能只缺臨門兩腳，就是持續至少3個月兩波的西風爆發（WWB）。

賈新興也表示，春季對天氣預報以及氣候預報，相對都不容易，預報的準確度低且變動大。至於今年秋冬季是否出現一個強聖嬰現象，至少等到7月後的預測資料。

賈新興指出，媒體引用外電報導提到，2026-2027將有超級聖嬰現象的發展，主要根據4月出現於赤道附近3個熱帶氣旋，其中一個就是強颱辛樂克，另外兩個在南半球。

其次，ECMWF動力模式的預測，賈新興說，上一個超級聖嬰現象發生於1997-1998。而1997-1998 明顯出現兩波且持續的西風爆發(WWB)，第一波從2月持續至6月，第二波發生在8月至11月，這兩波WWB持續時間長。如果觀察2026年這波WWB，因為發生在4月上旬，資料蒐集的關係，從圖中稍微可以看到WWB的跡象，這波WWB未來能否持續至少超過3個月，從氣候預報上來看暫時沒有明顯的跡象。

綜合各統計模式和動力模式對於聖嬰現象的預測顯示，賈新興指出，動力模式預測聖嬰指標於9至11月達到1.53，屬於中等強度的聖嬰；其中歐洲氣候模式預測的指標，9至10月確實超過2.0；統計模式預測顯示，屬於弱的聖嬰現象。再從海洋的熱含量來看，目前確實有相對偏暖的狀況發生，未來可能只缺臨門兩腳，就是持續至少3個月兩波的 WWB。

賈新興 聖嬰現象

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