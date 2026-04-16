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清明連假後全台食物中毒爆逾450人 公衛師籲加速推動「食安簽證」制度

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全台近期有多項食品中毒事件，台北市公共衛生師公會提出嚴肅警訊表示，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失；然而，在清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，已顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。本報資料照片
全台近期有多項食品中毒事件，台北市公共衛生師公會提出嚴肅警訊表示，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失；然而，在清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，已顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。本報資料照片

全台近期有多項食品中毒事件，台北市公共衛生師公會提出嚴肅警訊表示，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失。但清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。

公會指出，致病微生物在高溫環境快速增殖，是食品中毒發生的重要基礎條件，隨著氣溫異常提前升高，食材在常溫下的安全操作時間被大幅壓縮，使冷鏈與溫度控制的重要性顯著提升。在此同時，清明連假帶來短時間內的訂單暴增，使餐飲業在備料、製作與配送各環節承受高度時間壓力，而長期存在的結構性缺工問題，則進一步提高現場作業負荷，影響標準作業程序的穩定執行，進而提高群聚感染的發生機率。

公會表示，這類事件連續發生，反映出台灣現行食品安全管理體系的侷限，長期以來，食安治理多仰賴事後採樣與裁罰機制，但在風險來源日益複雜的情境下，被動式管理已難以及時辨識並防範問題的發生，未來應朝向風險導向與事前預防的管理模式轉型，強化主動監測與早期預警能力。

公會建議，除既有的環境衛生與產品抽驗外，也應將業者於尖峰時段的產能負荷、人力配置，以及關鍵作業流程的時間控管能力，納入整體風險評估之中，以提升稽查與管理的精準性。

制度面上，公會強烈建議衛福部食藥署加速推動「食安簽證 （Food Safety Visa）」制度，以補強基層防線逐漸鬆動的問題。在主管機關稽查量能有限，且業者內部自主管理機制在缺工與高壓環境下出現落差的情況下，引入第三方專業查核機制，已成為重要的治理方向。

公會說明，食安簽證制度可由具國家考試資格公共衛生師與食品技師，以第三方獨立專業角色進入營業場所，針對作業動線、危害分析與重要管制點的執行情形進行系統性查核，協助確認各項食品安全管理措施是否確實落實於日常運作之中。透過此一機制，可將風險管理由事後補救轉為事前預防，降低重大食安事件發生的可能性。

公會表示，食品安全不僅是科學與技術問題，更是涉及人力、環境與制度配置的社會治理議題。當氣候變遷與社會結構轉型同時對食品供應體系產生壓力時，任何單一環節的失守，都可能被放大為系統性風險。唯有透過「健康一體」的整體視角，結合風險導向管理與專業把關機制，真正將風險防堵於事件發生之前。

食物中毒 食安

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