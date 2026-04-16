快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖南方四島魚量增 幼魚熱點成保育缺口…學者籲納入保護區

中央社／ 台北16日電
東海大學生命科學系教授溫國彰16日表示，研究團隊發現，澎湖地區3種珊瑚礁經濟魚類的族群密度，在2013至2015年間下降約50%，2023至2024年有回升跡象，呼籲生態保護區納入幼魚育幼熱點。圖為小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供（中央社）
東海大學生命科學系教授溫國彰16日表示，研究團隊發現，澎湖地區3種珊瑚礁經濟魚類的族群密度，在2013至2015年間下降約50%，2023至2024年有回升跡象，呼籲生態保護區納入幼魚育幼熱點。圖為小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供（中央社）

學者研究發現，澎湖南方四島魚類資源在2013至2015年曾下降，2024年有回升趨勢；但目前只有鐵砧嶼劃設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口。

台灣科技媒體中心今天舉辦「海洋保護區還不夠，研究告訴我們缺什麼？」記者會，邀請東海大學生命科學系教授溫國彰分享其團隊與農業部水產試驗所合作，發表在「Pacific Conservation Biology」的最新研究成果。

溫國彰團隊研究澎湖地區3種珊瑚礁經濟魚類石斑魚、笛鯛及鸚哥魚，發現這3種魚類族群的密度，在2013至2015年間下降約50%，2023至2024年有回升跡象；但由於調查方法不同，實際族群是否真正回升，仍須持續累積年度監測資料確認。

溫國彰說明，研究發現澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有「搬家」的行為，幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼。

溫國彰指出，澎湖南方四島國家公園在2014年公告實施，但範圍內僅鐵砧嶼周邊劃設為生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口。

對此，溫國彰建議，在制定保育措施時，應建立完整的「生活史保護網」，才能精準管理；除納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續外，若有合適的管制配套，應有限的開放休閒漁業，並考量在地民眾對於海洋資源的需求。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎表示，若就國家公園法的規範來看，整個國家公園範圍都屬於保護區，依國家公園法分區管理，不同的分區可以設計不同的管制強度。隨著科學研究的增加，及民眾對當地的認識與利用型態轉變，可依據這些資料進行討論，調整保育策略與作法。

澎湖 魚類 珊瑚礁

延伸閱讀

珊瑚礁幼魚熱點大量落在保護區外 專家籲納入「生活史」

瀕危鯊辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

相關新聞

北市麻疹境外移入個案再+1！衛生局曝足跡集中這區域 匡列164人

北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局公布足跡，男童活動範圍均位於陽明山文化大學周邊，包含餐廳、便利商店，文化大學學餐等，提醒這段期間有於相關區域活動民眾，注意身體狀況。

今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高…

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

政府擬開放印度移工，引發不少在野陣營與民眾的擔憂與反彈，工總理事長潘俊榮表示，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠儘快引進，反彈的人不了解產業界需求。

開冷氣季節到了！台電揪出電費爆表凶手「洗濾網2行為」超耗電

天氣愈來愈熱，隨著夏天腳步接近，開冷氣的人也變多了，最近不少網友有感「近年來冷氣越開越早」…

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

敷牙膏、大蒜治青春痘…醫：刺痛感不等於有效 改善源頭需做這件事

台灣氣候炎熱，皮膚油脂常分泌過剩，一旦皮膚感染、發炎、膠質層堵塞，易引起油脂堆積而出現青春痘，現行多採用抗生素、A酸等治療，但吃藥時間久不利健康。專家表示，穩定皮脂層才能有效控制出油量，建議民眾千萬不要過度清潔臉部，並適當擦乳液保濕，並注重飲食應少吃油炸及奶製品、早點睡覺、規律運動，以穩定肌膚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。