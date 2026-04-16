澎湖南方四島魚量增 幼魚熱點成保育缺口…學者籲納入保護區

學者研究發現，澎湖南方四島魚類資源在2013至2015年曾下降，2024年有回升趨勢；但目前只有鐵砧嶼劃設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口。

台灣科技媒體中心今天舉辦「海洋保護區還不夠，研究告訴我們缺什麼？」記者會，邀請東海大學生命科學系教授溫國彰分享其團隊與農業部水產試驗所合作，發表在「Pacific Conservation Biology」的最新研究成果。

溫國彰團隊研究澎湖地區3種珊瑚礁經濟魚類石斑魚、笛鯛及鸚哥魚，發現這3種魚類族群的密度，在2013至2015年間下降約50%，2023至2024年有回升跡象；但由於調查方法不同，實際族群是否真正回升，仍須持續累積年度監測資料確認。

溫國彰說明，研究發現澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有「搬家」的行為，幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼。

溫國彰指出，澎湖南方四島國家公園在2014年公告實施，但範圍內僅鐵砧嶼周邊劃設為生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口。

對此，溫國彰建議，在制定保育措施時，應建立完整的「生活史保護網」，才能精準管理；除納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續外，若有合適的管制配套，應有限的開放休閒漁業，並考量在地民眾對於海洋資源的需求。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎表示，若就國家公園法的規範來看，整個國家公園範圍都屬於保護區，依國家公園法分區管理，不同的分區可以設計不同的管制強度。隨著科學研究的增加，及民眾對當地的認識與利用型態轉變，可依據這些資料進行討論，調整保育策略與作法。