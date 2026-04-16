結合市集、傳統工藝體驗、步道導覽 太魯閣部落音樂會25日登場

0403地震已經2年，太魯閣國家公園還在逐步復原，太管處今年將辦4場部落音樂會提振觀光，首場25日登場，還有免費傳統工藝手做；此外，明、後兩天也將辦合歡山淨山活動，號召民眾守護高山生態與環境。

太魯閣國家公園管理處表示，今年首場部落音樂會將於25日在太魯閣台地登場，上午10時由傳統文化市集率先登場，多個攤位包括在地傳統工藝、文創及小農產品。下午還有藤編及拓染DIY，活動免費還可以將手作的作品帶回家，採現場報名，每項限25人。

走逛市集的空間，太管處也安排導覽活動，上午11時及下午1時10分，有解說走工帶領走太魯閣台地步道。部落音樂會則在下午1時30分展開，有太魯閣好聲音甄選亞軍黃國成、在地的峽谷樂舞團、比亞酥樂團、四維高中原住民舞蹈團輪番登台。

太管處長劉守禮表示，今年規畫每季一場部落音樂會，接下來在6月27日、9月19日及12月12日舉行，邀請在地表演團體，帶給大家不同的文化感受。透過活動部落音樂會結合文化市集和解說，除了讓大家更認識太魯閣珍貴的文化與自然風光，也希望帶動在地產業發展。

此外，太管處17、18日舉行聯合淨山活動，範圍包括台14甲線的昆陽、武嶺、合歡山遊客服務中心、小風口至大禹嶺一帶，除了撿撿垃圾還山林乾淨原貌，同時也要移除外來種植物，除了合歡山區10多個公私單位參與，也歡迎山友、遊客屆時一同加入淨山的行列。

今年首場太魯閣部落音樂會將於4月25日登場，還有藤編手作可免費報名體驗。圖／太管處提供