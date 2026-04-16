頌砵聲響、芳香紓壓...部苗為攝護腺癌友提供「有溫度的治療」

衛福部苗栗醫院針對攝護腺癌病友舉辦「靜心共振、身心放鬆時光」身心紓壓活動，期盼在醫療之外，為病友注入更多情緒支持與溫暖陪伴，期盼病友找回身心平衡。

部苗指出，這項身心紓壓活動由副院長劉明岳率領泌尿科團隊，攜手癌症中心與營養室進行跨科專業整合，特別為攝護腺癌病友精心規畫，並於日前舉辦完成。

苗栗醫院院長徐國芳表示，攝護腺癌患者在面對疾病與長期治療時，除了身體不適，也常承受焦慮、不安等心理壓力。這些無形負擔不僅影響生活品質，更可能動搖治療信心。現代醫療已由單一治療邁向「全人照護」，除了精準醫療技術，更需關注病友心理狀態與生活品質，讓醫療不僅治病，更能療心。

徐國芳表示，苗栗醫院將持續推動癌症整合照護服務，透過跨專業團隊合作，將照護從身體治療延伸至心理支持與生活層面，打造更具溫度的醫療環境，陪伴每一位病友走過治療歷程，找回身心平衡，重拾生活力量。

這場病友身心紓壓活動安排身體調養、心理支持、全方位照護的課程，還特別安排頌缽聲音引導與芳香紓壓體驗，透過溫潤的聲波共振與嗅覺感官放鬆，引導病友釋放壓力、安定情緒，在短暫時光中獲得深層放鬆與修復，重新感受內在的平靜。

劉明岳表示，攝護腺癌治療是一段需要長期面對的歷程，醫療團隊不只是治療者，提供專業治療外，更希望成為病友穩定的支持力量。透過病友會與紓壓活動，不僅提供實用知識與資源，更重要的是讓病友感受到陪伴與理解，減少孤單感，進一步提升面對疾病的勇氣與信心。

現場參與的病友也分享，活動過程中，隨著聲音與呼吸的引導，讓原本緊繃的情緒與焦慮逐漸釋放，久違地感受到身心的放鬆與安定，也更有勇氣與信心面對接下來的治療。