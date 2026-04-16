6成胃癌術後仍復發… 「三明治療法」有望降復發3成、改寫存活命運

衛福部癌症登記報告，胃癌常位居十大癌症發生率的第8至9位，每年新增約4000人、死亡人數超過2000人，屬於高發生率的消化道癌症。專家表示，胃癌長期面臨的最大困境，在於「開完刀仍守不住」。臨床統計顯示，高達6成患者在手術後仍會復發，一旦惡化多已進入晚期，存活率大幅下降。

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛指出，過去胃癌治療以手術為主，但單靠手術難以徹底清除癌細胞。研究顯示，高達6成患者於術後面臨癌症復發，一旦復發多已進展至第四期，存活率跌至不到一成。「如何有效降低復發風險並延長存活」，是胃癌治療的關鍵，近年中晚期採用「圍手術期」綜合治療成為核心重點。

隨著免疫治療發展，治療思維開始前移，醫界提出「圍手術期治療」概念，將治療分為三階段：術前先縮小腫瘤、術中精準切除、術後持續清除殘存癌細胞，形成完整攻防策略。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙表示，治療為術前接受2個月4次化學治療合併2次免疫治療，先縮小腫瘤體積，提高手術成功率並提前清除看不見的微小轉移。再於術後接受2個月4次化學治療合併2次免疫治療，並接續10個月，每月1次的免疫治療，能持續清除看不見的殘餘癌細胞，降低日後復發轉移風險。

陳仁熙說，免疫治療帶來的「長尾效應」更可鞏固手術成果，延長存活期。這樣的治療模式不僅增加治療選項，更象徵胃癌治療已從過去單一處置，邁向連續整合策略。

免疫治療最大價值在於「喚醒人體免疫系統」，能在術前提前攻擊癌細胞，並在術後持續發揮作用，延長疾病控制時間。台北榮民總醫院方文良教授指出，大型第三期臨床試驗顯示，相較傳統化療，加入免疫治療後，復發風險降低約30%，死亡風險下降約20%，且病理完全緩解率提升至約19%。

方文良分享，診間一名57歲男性患者，因體重異常減輕而到院就醫，確診為第三期胃癌。在接受圍手術期免疫治療後，腫瘤明顯縮小，順利完成手術。患者對治療反應良好，並於療程中接受部分胃切除及胃食道重建手術。術後評估顯示達到病理完全緩解，偵測無殘存癌細胞，後續追蹤迄今亦無腫瘤復發。

方文良指出，胃癌全新圍手術期治療策略主要適用於第二、三期可切除胃癌患者，尤其對於已有淋巴轉移者更具意義。部分較晚期但仍具手術機會的患者，也可能透過此策略達到「降期治療」，爭取手術與長期存活機會。未來若能持續優化治療組合與早期診斷，胃癌存活率可望進一步提升，翻轉「治得了卻守不住」的困境。