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視力1.0自覺是健康寶寶 醫師曝：「這疾病」恐被疏忽 嚴重會讓人失明

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，正常視神經應呈現飽滿紅潤的色澤，且視神經杯盤比小。圖／呂沛庭醫師提供
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，正常視神經應呈現飽滿紅潤的色澤，且視神經杯盤比小。圖／呂沛庭醫師提供

不少民眾在拿到年度健康檢查報告時，只要看到視力欄位顯示「1.0」，就認為自己的眼睛狀況良好，因而放下心防。基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭說，單一視力數值並不代表整體眼睛健康，有些青光眼的患者，視力檢查結果極佳，但患者的眼睛視野早已出現異常，僅單看視力數值就自認健康，反而會延誤疾病發現的時機。

呂沛庭說，不少眼疾在發病初期幾乎沒有症狀，也不影響中心視力，等到民眾察覺視力模糊或視野異常時，往往已對視力造成不可逆傷害。其中，青光眼即為典型案例，現代人天天使用3C，過度用眼使眼壓過高，導致視神經受損，或是視神經血液循環不良，就可能導致青光眼，由於青光眼的疾病初期多從周邊視野逐漸受損，患者即使視力仍維持1.0，也可能已出現視神經損傷，因此，青光眼時常被稱為「視力小偷」。

呂沛庭表示，青光眼診斷不能僅憑眼壓數值判斷，仍需透過完整檢查，包括眼壓測量、視神經影像檢查以及視野測試等，才能綜合評估是否罹病。此外，青光眼一旦造成視神經受損即難以恢復，需長期穩定用藥與追蹤，也只能延緩視野惡化，難以透過用藥痊癒，目前青光眼是僅次於白內障，第二個導致失明的原因。

除青光眼外，慢性病患者也為眼疾高風險族群。呂沛庭表示，糖尿病與高血壓會影響視網膜微血管，可能導致視網膜病變或黃斑部病變，嚴重時甚至影響視力。此類患者不應等到出現不適才就醫，而應定期接受散瞳眼底檢查及相關影像評估，以利早期發現與治療。

呂沛庭說，隨著3C產品普及與用眼時間增加，現代人眼睛負擔加重，單靠傳統視力檢查或驗光已難全面反映眼睛狀況。他建議，長時間使用電子產品者、配戴隱形眼鏡者、接受過近視雷射手術者，以及高度近視或具青光眼風險族群，應定期做全面性的眼科檢查。

基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，青光眼視神經則呈現蒼白的色澤，且視神經纖維呈萎縮凹陷現狀，杯盤比大。圖／呂沛庭醫師提供
基隆長庚眼科主治醫師呂沛庭表示，青光眼視神經則呈現蒼白的色澤，且視神經纖維呈萎縮凹陷現狀，杯盤比大。圖／呂沛庭醫師提供

視力 青光眼

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