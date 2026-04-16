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因應特殊工時 林口長庚附設托育提供早托、延托及假日托育支持醫護

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
賴清德總統（左六）今參訪林口長庚幼兒園，與勞動部部長洪申翰（左五）、長庚醫療體系董事長王瑞慧（右六）、長庚決策委員會主委程文俊（右五）及林口長庚院長陳建宗（右四）一同於長庚幼兒園前合影。圖／林口長庚醫院提供
賴清德總統（左六）今參訪林口長庚幼兒園，與勞動部部長洪申翰（左五）、長庚醫療體系董事長王瑞慧（右六）、長庚決策委員會主委程文俊（右五）及林口長庚院長陳建宗（右四）一同於長庚幼兒園前合影。圖／林口長庚醫院提供

台灣少子化愈來愈嚴重，勞動部積極推動友善職場，林口長庚醫院從1980年代開始建置附設幼兒照顧設施，從一開始的托嬰照顧，逐步擴展為涵蓋托嬰中心、幼兒園與課後照顧。賴清德總統今赴林口長庚紀念醫院附設幼兒園參訪，了解企業設置托育設施、協助員工兼顧工作與家庭的實際運作情形。

總統賴清德今天與勞動部長洪申翰及相關部會首長至林口長庚醫院附設幼兒園參訪，長庚醫療體系由董事長王瑞慧、決策委員會主委程文俊、副主委暨林口長庚院長陳建宗、行政中心等主管接待及簡報，並由長庚幼兒園園長李立淑向總統進行幼兒園導覽。

長庚幼兒園位於長庚醫護社區，空間寬敞、設施完善，更結合醫療專業，提供健康照護與衛教支持，確保幼兒在安全環境中成長。程文俊表示，醫院將持續配合國家政策，深化「幸福職場、友善托育」，讓醫護人員無後顧之憂地投入醫療工作，並為台灣打造更具韌性的醫療與社會支持體系。

林口長庚醫院附設幼兒園採全人教育理念，融入繪本、戲劇及STEAM跨領域課程，培養幼兒創造力與問題解決能力，多次獲得政府評鑑肯定。此外，針對醫護人員特殊工時需求，也提供早托、延托及假日托育服務，更是讓員工無後顧之憂，成為最強力的後盾。

長庚醫療體系指出，長庚醫院秉持「照顧員工就是照顧病人」的理念，長期致力於打造友善且具支持性的工作環境。為減輕醫護人員在高壓工作下的家庭負擔，自民國73年即設立托嬰中心、幼兒園及課後托育中心，至今已形成完整的一條龍托育體系，讓員工能夠安心投入醫療工作。

除了提供優質托育環境外，醫院也持續投入資源，包括托嬰中心近乎免費、幼兒園收費優惠，以及延托費用由醫院全額負擔等措施，實質減輕員工育兒壓力，打造真正的幸福職場。

賴總統表示，面對少子化與高齡化挑戰，完善托育支持與職場友善措施已成為政策重點之一，未來將持續透過公私協力，擴大相關服務量能。

賴清德總統與長庚幼兒園師生及家長共玩氣球傘。圖／林口長庚醫院提供
賴清德總統與長庚幼兒園師生及家長共玩氣球傘。圖／林口長庚醫院提供

幼兒園 洪申翰 王瑞慧 林口

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