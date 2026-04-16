奇美博物館音樂會早鳥票今開跑 帶領大小朋友聽覺冒險

台南奇美博物館5月23日將推出「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，早鳥票優惠今日起開跑，900元以上票區可享票價8折優惠。邀請大小朋友來趟穿越天鵝湖畔、沙漠與森林的聽覺冒險。

奇美博物館表示，「親子故事音樂會」今年邁入第4年，今年主題特別聚焦耳熟能詳且極具臨場感作品，將原為大型管弦樂團演出經典組曲，以18人結合戲劇與室內樂編制精緻呈現，保留原作深邃情感與張力。

音樂會上半場，將帶來有「北國蕭邦」美稱的葛利格（Edvard Grieg）為詩劇「皮爾金」打造的第一、二號組曲。這部作品生動描寫愛作夢的少年皮爾金，如何穿越挪威山林與摩洛哥沙漠，並歷經暴風雨後重返故鄉的奇幻旅程。孩子們將會聽到長笛清澈吹響的「晨歌」，及利用低音管營造驚險逃命氛圍的「山魔王的宮殿」，引領孩子展開想像力十足音符探險。

下半場則為俄國作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）不朽芭蕾名作配樂「天鵝湖組曲」。優雅的天鵝公主、深情的王子將與熟悉的旋律攜手登場，包含王子與公主在湖畔初次邂逅的「天鵝主題」，以及4隻小天鵝整齊劃一舞蹈的「天鵝之舞」等。演出過程，戲劇導聆還會邀請孩子們化身小天鵝舞動，在豐富的管弦樂聲響中，感受芭蕾音樂的節奏與情緒。

為讓小朋友輕鬆接觸古典樂，本次再度邀請「對位室內樂團」合作，透過高互動性「戲劇導聆」營造故事情境，幫助孩子理解曲目背後的情感表達，適合5歲以上闔家觀賞。

奇美博物館表示，親子故事音樂會今天起正式啟售，早鳥優惠5月11日止，23日在奇美博物館奇美廳登場，目前已開放售票，票價300、500、900、1200、1500元，同步推出早鳥購票8折，優惠至5月11日為止（限900-1500票區）。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上博物館官網：www.chimeimuseum.org。

售票網址：https://www.opentix.life/event/2019330134330888193

奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝

奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝