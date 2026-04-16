快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

奇美博物館音樂會早鳥票今開跑 帶領大小朋友聽覺冒險

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝
奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝

台南奇美博物館5月23日將推出「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，早鳥票優惠今日起開跑，900元以上票區可享票價8折優惠。邀請大小朋友來趟穿越天鵝湖畔、沙漠與森林的聽覺冒險。

奇美博物館表示，「親子故事音樂會」今年邁入第4年，今年主題特別聚焦耳熟能詳且極具臨場感作品，將原為大型管弦樂團演出經典組曲，以18人結合戲劇與室內樂編制精緻呈現，保留原作深邃情感與張力。

音樂會上半場，將帶來有「北國蕭邦」美稱的葛利格（Edvard Grieg）為詩劇「皮爾金」打造的第一、二號組曲。這部作品生動描寫愛作夢的少年皮爾金，如何穿越挪威山林與摩洛哥沙漠，並歷經暴風雨後重返故鄉的奇幻旅程。孩子們將會聽到長笛清澈吹響的「晨歌」，及利用低音管營造驚險逃命氛圍的「山魔王的宮殿」，引領孩子展開想像力十足音符探險。

下半場則為俄國作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）不朽芭蕾名作配樂「天鵝湖組曲」。優雅的天鵝公主、深情的王子將與熟悉的旋律攜手登場，包含王子與公主在湖畔初次邂逅的「天鵝主題」，以及4隻小天鵝整齊劃一舞蹈的「天鵝之舞」等。演出過程，戲劇導聆還會邀請孩子們化身小天鵝舞動，在豐富的管弦樂聲響中，感受芭蕾音樂的節奏與情緒。

為讓小朋友輕鬆接觸古典樂，本次再度邀請「對位室內樂團」合作，透過高互動性「戲劇導聆」營造故事情境，幫助孩子理解曲目背後的情感表達，適合5歲以上闔家觀賞。

奇美博物館表示，親子故事音樂會今天起正式啟售，早鳥優惠5月11日止，23日在奇美博物館奇美廳登場，目前已開放售票，票價300、500、900、1200、1500元，同步推出早鳥購票8折，優惠至5月11日為止（限900-1500票區）。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上博物館官網：www.chimeimuseum.org

售票網址：https://www.opentix.life/event/2019330134330888193

奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝
奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝

奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝
奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝

奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝
奇美博物館音樂會下月23日登場，早鳥票今開跑，帶領大小朋友來體驗聽覺冒險。記者謝進盛／翻攝

親子 音樂會 奇美博物館

相關新聞

白沙屯媽祖進香 造價10萬元「行動氣象君」跟全程靠20人輪班

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年更有一名非常特殊的香燈腳，是一台造價10萬元的「行動氣象君」機器，這是由氣象署安排，沿路監測紀錄進香的天氣狀況，讓氣象專業走入人群，受到不少信中的好奇。

今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高…

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

政府擬開放印度移工，引發不少在野陣營與民眾的擔憂與反彈，工總理事長潘俊榮表示，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠儘快引進，反彈的人不了解產業界需求。

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，稱他自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位」。

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

鈣片吃好幾年了，為怎麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。婦產科醫師陳保仁提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿酸發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。