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開冷氣季節到了！台電揪出電費爆表凶手「洗濾網2行為」超耗電
天氣愈來愈熱，隨著夏天腳步接近，開冷氣的人也變多了，最近不少網友有感「近年來冷氣越開越早」，並在Dcard表示最近全台天氣悶熱到有點誇張的程度。台電曾在電力粉絲團特別提醒，想要舒爽地吹冷氣，清洗冷氣濾網相當重要，每年可省約10%用電、一天可省約0.47度，屋內空氣品質也變得更好。
台電指出，因冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵、細菌會卡在濾網和出風口，而濾網長久累積髒汙後，就會影響冷房效果導致更耗電 ，提醒民眾夏天應每2至3周定期清洗濾網。
台電表示，清洗濾網並不是猛力刷洗就能達到效果，這樣反而會縮短濾網的使用壽命。2大NG動作會讓濾網更受傷，其一為不大力刷洗，太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網；其二，濾網不能「曬乾」，因為太陽的高溫會讓濾網變形或脆化。
至於有的民眾希望可以進階保養冷氣，新竹縣政府消防局-二重分隊在臉書粉專建議，除濾網外，冷凝器、蒸發器與電路板若累積灰塵或昆蟲屍體，易產生「積汙導電」，這些部分應委託專業人員拆裝保養，不可自行噴水清洗，以免觸電或造成短路。
此外，如果清洗冷氣濾網時，發現有異常警訊，應立即停止使用並請專業檢修，比方有燒焦味或塑膠融化味，運轉時有異常卡嗒聲或震動，以及出現冷氣不涼或頻繁跳電等效能不佳的狀況。
夏天清洗冷氣濾網，可參考4大妙招：
1.以清水或中性清潔劑沖洗，並搭配軟毛刷，不可用化學藥劑或熱水。
2.濾網洗完後用軟布「擦乾」或「陰乾」再裝回。
3.不能水洗的濾網，最好的方式是用吸塵器進行清潔，或更換濾網。
4.清洗濾網的周期大概為2至3周，若灰塵太多可視情況增加頻率。
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