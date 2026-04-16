開冷氣季節到了！台電揪出電費爆表凶手「洗濾網2行為」超耗電

天氣愈來愈熱，隨著夏天腳步接近，開冷氣的人也變多了，最近不少網友有感「近年來冷氣越開越早」，並在Dcard表示最近全台天氣悶熱到有點誇張的程度。台電曾在電力粉絲團特別提醒，想要舒爽地吹冷氣，清洗冷氣濾網相當重要，每年可省約10%用電、一天可省約0.47度，屋內空氣品質也變得更好。

台電指出，因冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵、細菌會卡在濾網和出風口，而濾網長久累積髒汙後，就會影響冷房效果導致更耗電 ，提醒民眾夏天應每2至3周定期清洗濾網。

台電表示，清洗濾網並不是猛力刷洗就能達到效果，這樣反而會縮短濾網的使用壽命。2大NG動作會讓濾網更受傷，其一為不大力刷洗，太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網；其二，濾網不能「曬乾」，因為太陽的高溫會讓濾網變形或脆化。

至於有的民眾希望可以進階保養冷氣，新竹縣政府消防局-二重分隊在臉書粉專建議，除濾網外，冷凝器、蒸發器與電路板若累積灰塵或昆蟲屍體，易產生「積汙導電」，這些部分應委託專業人員拆裝保養，不可自行噴水清洗，以免觸電或造成短路。

此外，如果清洗冷氣濾網時，發現有異常警訊，應立即停止使用並請專業檢修，比方有燒焦味或塑膠融化味，運轉時有異常卡嗒聲或震動，以及出現冷氣不涼或頻繁跳電等效能不佳的狀況。

夏天清洗冷氣濾網，可參考4大妙招：