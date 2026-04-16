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淡江大橋未通車遭擅闖 公路局：違者驅離依法究辦
網路流傳民眾駕車擅闖尚未開放的淡江大橋橋面路段，並拍攝影片宣傳。公路局今天表示，此舉嚴重違反工區安全並干擾施工，後續若發現將立即驅離，必要時會同警政單位依法處理。
連接新北市淡水與八里的淡江大橋，跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，預計5月12日正式通車。
交通部公路局北區公路新建工程分局發布新聞稿表示，淡江大橋目前仍處於施工與主體結構、設備測試階段，橋上包含照明、標誌、標線及防護欄杆等交通設施，尚未完成全面安全檢核；現階段正辦理通車前安全性檢視作業，現場環境具備高度不確定性。
北區公路新建工程分局表示，民眾若擅自進入，不僅面臨潛在危險，一旦發生突發狀況，也難以即時獲得救援協助，存在極高風險。
對於近日網路流傳民眾駕車擅闖尚未開放淡江大橋橋面路段，並拍攝影片宣傳，北區公路新建工程分局指出，民眾擅闖橋面拍攝或駕車通行的行為，已嚴重違反工區安全，並干擾工程施工，為維護工程安全及公共秩序，後續將持續加強現場巡查與入口管制。
北區公路新建工程分局表示，若再發現違規情況，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。
北區公路新建工程分局強調，理解社會大眾對淡江大橋的期待，已訂5月12日開放通車；在正式通車前，規劃一系列民眾體驗活動，包含路跑、自行車活動、星空音樂會等，透過分流、限量與管制方式，在不影響既有安全檢測與通車準備作業下辦理上述活動，讓民眾能在安全無虞的前提下，近距離欣賞淡江大橋及淡水河口風光，共享公共建設成果。
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