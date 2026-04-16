星國亞太養老創新獎 新北民權社區推長者賦權獲獎

「第14屆亞太養老創新大獎」本週在新加坡登場，台灣新北市永和民權社區發展協會，以「共生社區世代共融與長者賦權模式」，在社區照顧類中脫穎而出，奪下「年度最佳社區獎」。

在新加坡舉行的「第14屆亞太養老創新大獎」（14th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2026）本週登場。「亞太養老創新大獎」舉辦目的在於表彰提升長者生活品質，並改變「老化」定義的創新照顧模式，吸引來自新加坡、澳洲、日本、韓國等國家的機構競爭，盼藉此發掘具前瞻性且永續的服務方案。

根據民權社區今天提供資料指出，民權社區在人口密度極高的永和區建立一套互助網路，解決都市高齡化帶來的孤獨感與照顧壓力。

在這次參賽核心方案中，包含全台首創「爺奶熊寶貝歡樂園」，培訓57名長者成為合格保姆，服務使用率增長達204%；對抗心理隔離的「孤獨處方箋」，由長者主動關懷高風險鄰居，讓孤獨分數下降10%，以及讓長者與精障居民共同經營的「烘焙社會企業」，使社區達成67%的財務自給自足。

永和民權社區發展協會執行長邱秀蘭在新聞稿中表示，改變社區照顧的觀念，不只是提供服務，而是讓長輩重新發現自己的生活價值，使長者從「被照顧者」轉變為「守護者」。

新北市社會局長李美珍表示，台灣已進入超高齡社會，新北長者人口也超過81萬6000人，占全市人口20.20%。民權社區榮獲亞太養老創新獎，說明翻轉觀念和重新定位非常重要，當長者在社區共生共融，不僅減輕國家長照的負擔，紓解家庭照顧壓力，也讓長者的生活更有尊嚴。