阿茲海默症2款新藥無法改善認知？專家駁：確實減緩惡化

台灣科技媒體中心今發布一項研究指出，7種新型抗類澱粉蛋白藥物能清除大腦中的類澱粉蛋白，但在減緩認知功能衰退和協助患者日常生活是微乎其微。北榮神經醫學中心副主任傅中玲表示，研究中7種藥物只有2種樂意保（Leqembi）與欣智樂（Donanemab）有效，因此台灣有在使用，但新藥伴有腦水腫與腦出血（ARIA）的潛在風險，臨床使用有嚴格的限制，只針對符合資格者且經濟狀況無虞，即可自費使用。

近期有研究指出，阿茲海默症新藥對認知功能衰退的效果「微乎其微」，且伴隨腦水腫與腦出血風險，引發醫界與病友關注。傅中玲說，該研究將過去20年來數十項失敗的臨床試驗併入分析，對最新研發成功的藥物「並不公平」，雖單靠清除類澱粉蛋白不能解決所有問題，但樂意保及欣智樂2款單株抗體藥物確實能減緩病情惡化速度。

針對研究指出的高失敗率，傅中玲說，醫學界研發針對「類澱粉蛋白」機轉的藥物已逾20年。早期試驗確實面臨多項挫敗，包括引起嚴重腦炎、劑量不足或清除效果不彰等。但科學研發是循序漸進的過程，從早期全部失敗，直到近期如樂意保與欣智樂相繼在獨立臨床試驗中獲得正面成果。

傅中玲說，「就像愛迪生發明燈泡，不能因為前面99次的失敗，就否定最後一次成功的價值。」因此報告分析應該要加入更多研究及分析，不該直接解讀為，微乎其微的效果。

傅中玲指出，目前的藥物無法讓病患回復到健康狀態，但能有效「延緩」惡化。根據臨床數據，使用樂意保可以減少27％退化斜率、欣智樂則是33％的認知功能衰退速度。這代表雖然病情仍會變壞，但速度會變慢，為病患爭取更多有品質的生活時間。

不過這2藥物會伴隨腦水腫與腦出血（ARIA）的潛在風險，臨床使用有嚴格的門檻限制，並非所有失智症患者皆能使用。傅中玲說，針對能使用的患者，首先必須經檢查證實腦部確實有類澱粉蛋白沉澱、腦部微出血量需極少，且無嚴重白質病變或小中風、認知評估量表（如 MMSE）需在20分以上，屬於病程早期階段者、最後。需考量APOE基因型，若為特定高風險基因組合，副作用發生率較高，經評估符合資格者才能使用。

傅中玲坦言，這2款新藥在台灣仍需自費，一年的治療費用依體重計點或固定劑量計費，約落在70多萬至逾120萬元之間，依照狀況不同、劑量不同、療程時間不同有所差異。

傅中玲提醒，雖然目前研究證實「清掉類澱粉蛋白不代表治癒」，但能有進步及收穫，藥物治療僅是其中一環，清除腦部病灶並不代表「解決一切」，病患在用藥期間仍需搭配健康的生活型態，包括控制血壓與血糖、維持規律運動、積極參與社交生活及持續進行智能活動，透過多重介入模式，才能達到最佳的延緩效果。