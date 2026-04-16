年紀越大越怕甜？42歲男喊超商飲料「上面三排」不敢買 醫揭人體秘密

台灣超商飲料選擇多元，從鋁箔包、寶特瓶到鐵鋁罐，各式飲品琳瑯滿目。不過，有網友坦言，隨著年紀增長，已經不敢拿飲料櫃「上面三排」的飲品了，貼文一出立刻引發共鳴。

一名42歲網友在Threads發文表示，自己現在面對超商飲料櫃時，「上面三排我都不敢買來喝」，主因是擔心血糖、尿酸、胃食道逆流等健康問題，因此只能盡量選擇無糖或低糖飲品。從照片可見，上層多為含糖紅茶、奶茶、咖啡及部分果汁飲料。

貼文曝光後，不少網友紛紛認同，「曾經想去超商買飲料喝，但是看完成份表後，每瓶都會默默放下去」、「今天買了罐巧克力牛奶，竟然也覺得太甜」、「曾幾何時走進便利商店，已經跳過甜的飲料，直接挑選茶類，這也算是一種長大吧」、「真的很好奇，為什麼年紀一到就不愛甜的了，我以前很愛喝甜飲，自從30歲後就不愛了」。

不過，也有另一派網友表示，「我43歲，只喝上面三排」、「真假，我48歲照喝」、「喝吧，我們棺材腳都踏進去一半了」、「人生已經很苦了，再叫我喝無糖我真的無法，最多只能容忍到微糖（手搖杯）」。此外，中醫師江忠軒也留言道，「其實沒有肥胖，坦白說（喝飲料）還好欸」。

至於為什麼很多人覺得「年紀越大越不愛吃甜？」胸腔暨重症專科醫師黃軒曾表示，人體在嬰幼兒時期因成長需求，會特別偏好高熱量的甜食，但隨著發育逐漸完成，這種對甜味的依賴會在青春期後慢慢降低，口味也轉向更接近成人。另一方面，隨著年齡增長，味蕾與嗅覺的敏感度也會下降，使人對過甜的味道不再那麼偏好。兩者交互影響下，不少人到了30歲後，會自然減少含糖飲料的攝取，轉而選擇無糖或低糖飲品。