告別痔瘡困擾 雷射微創消融手術 43歲保全員重拾健康

傳統痔瘡切除手術須切除部分肛門黏膜並縫合，常造成患者術後傷口疼痛及癒合疤痕狹窄窘況，佳里奇美醫院引進新式雷射痔瘡消融手術，輔以微創手術，術後迅速恢復，不再視手術為畏途。

佳里奇美醫院今分享案例；擔任保全的43歲黃先生，因工作常需久站，站久肛門會有突出物，且每月約1至2周排便時偶而出現鮮血；某次連續一周解血便後出現頭暈、無力至急診就醫，檢查發現嚴重貧血，經輸血治療後症狀稍有改善，但肛門突出與出血情形仍反覆發生。於是到佳里奇美醫院求診。

佳里奇美大腸直腸外科與一般及消化外科主治醫師韓龍疇評估確診為第三級內痔脫垂合併輕度外痔，黃某接受雷射痔瘡消融術及部分外痔切除術。手術隔日即出院，僅感肛門輕微刺痛，休息數日後便恢復工作，術後未再出現肛門脫垂與出血問題。

韓龍疇表示，許多病人一聽到痔瘡手術便感到害怕，擔心術後需長期臥床、影響工作，甚至憂心手術可能傷及肛門擴約肌，導致失禁或狹窄等排便問題。臨床上常見部分病人在痔瘡初期僅有輕微出血或疼痛，卻因恐懼手術而長期僅靠藥物治療。等到痔瘡惡化至第四級、完全脫垂無法復位時，才不得不接受手術，這時就只能用傳統方式切除，錯失掉可採微創治療黃金時機。

他指出，近20年隨著醫療科技進步，加速各外科手術革命。微創手術漸漸成為各外科發展目標及治療的主流，以相對破壞小、恢復快為特點的手術方式來處理外科疾病。雷射痔瘡手術一直以來都非正規痔瘡外科治療方法，但近幾年越來越多研究及文獻證實其安全性與療效，顯示其相較傳統手術具有明顯優勢。

韓龍疇說明，傳統痔瘡切除手術需切除部分肛門黏膜並縫合，常造成術後傷口疼痛及癒合後疤痕狹窄等問題；而雷射痔瘡消融術則僅需約0.3公分微小切口，將雷射探針置入黏膜下層，在不破壞肛門黏膜情況下，以紅外線能量消融痔瘡血管組織，使痔瘡逐漸萎縮，術中可縮小約3成，術後2個月內可再萎縮7成。

此手術疼痛感低、恢復快，部分病人可選擇門診手術方式，當天空腹接受全身麻醉，術後於恢復室觀察1至2小時即可返家，是否需住院？依病人狀況及醫師評估決定。