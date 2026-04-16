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佛光山旗山禪淨中心5月2日「點燈」慶祝佛誕節及母親節

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佛光山旗山禪淨中心5月2日將旗山運動公園舉辦「國定佛誕節暨母親節系列慶祝活動」，浴佛法會在上午10時開始。圖／佛光山提供
佛光山旗山禪淨中心5月2日將旗山運動公園舉辦「國定佛誕節暨母親節系列慶祝活動」，浴佛法會在上午10時開始。圖／佛光山提供

母親節即將到來，佛光山旗山禪淨中心5月2日在旗山運動公園舉辦「國定佛誕節暨母親節系列慶祝活動」，今年以「傳燈六十・百年仰望」為主題，紀念佛光山開山六十周年及星雲大師百年誕辰，以萬盞心燈傳遞愛與希望。

5月2日日上午10時浴佛法會率先登場，大眾可以清淨的心浴佛，象徵洗滌煩惱、淨化身心。下午3時則是模範母親表揚典禮及「無肉市集×旗美蔬集」蔬食市集，晚上7時星光雲影音樂會暨獻燈儀式，慶祝活動進入最高潮。

旗山禪淨中心住持慧專法師表示，今年結合旗山區公所舉辦模範母親表揚典禮，向無私奉獻的母親致上最高敬意；本次活動從早晨至夜晚，串聯佛誕的莊嚴、母親的溫暖，以及星雲大師精神的傳承，邀請大眾在一天之中，走過一段從內心覺照到生命感動的歷程。

今年「星光雲影音樂會」將由南台灣交響樂團領銜演出，邀請朱海君、林采欣、周浚瑋、伊藤佳代、布拉優揚・久拉巴斯等實力歌手登台，以及綠龍與他的大提琴，共同以音樂詮釋信仰、人生與情感，透過旋律傳遞感恩與希望。

「星光雲影獻燈活動」在晚間9時壓軸登場，當燈光一盞盞傳遞，萬盞心燈在夜空下匯聚成光海。「傳燈六十・百年仰望」，不只是對過去的緬懷，更是對未來的期許。

「星光雲影音樂會」由南台灣交響樂團領銜演出。圖／佛光山提供
「星光雲影音樂會」由南台灣交響樂團領銜演出。圖／佛光山提供

星光雲影獻燈儀式將會在晚上9時壓軸登場。圖／佛光山提供
星光雲影獻燈儀式將會在晚上9時壓軸登場。圖／佛光山提供

佛光山 星雲大師 母親節

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