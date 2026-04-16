從沒有心跳呼吸到康復出院 44歲的他：感謝還有機會陪伴家人

新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復突破3000人，市府今天舉辦記者會，重生者之一的黃啟川到場分享自己的生命故事，今年小年夜他一如往常打完球回家，卻不明原因倒下，幸虧就讀國中的兒子和姊夫，在救護人員趕到前，透過消防人員線上指導，把握黃金救援時刻輪流對他實行CPR，加上後續救護、醫療措施，讓他再活了一次。

「可以再照顧未成年的兒子，再陪80幾歲的爸媽繼續孝順他們」是黃啟川目前人生最重要的事。

今年44歲的黃啟川沒有慢性病史，更是每天打籃球運動的普通父親，他說，每到周末他都還能和大學生在籃球場鬥牛，不覺得自己離死亡會這麼近。

黃啟川說，今年小年夜那天他照常外出打籃球，可是回家後，卻在短短幾分鐘內，感覺身體迅速失去控制，回憶當下「眼前越來越灰」，至今仍餘悸猶存。

他回憶，當下意識到不對勁，趕緊對母親說「如果我倒下去，馬上打119」話才說完，人就真的倒下了，接下來就失去記憶。

他事後透過家人轉述，當時國三的兒子曾在學校學過急救，第一時間確認他沒有脈搏，在119人員的指導下，與姐夫輪流對他CPR等消防與救護人員趕到，他再次睜開眼，人已經在醫院加護病房。

「我其實不知道當下發生什麼事，是後來看照片、聽家人講，才知道自己真的差點回不來。」黃啟川說，這場意外，也讓他重新理解活著的重量，如今康復兩個月，他又回到球場，他感性的說，可以再照顧未成年的兒子，可以再陪80幾歲的爸媽，繼續孝順他們，這些都是他得來不易的一切。

另位重生者鄭先生受訪時則說，當時他只記得自己人在便利商店，接著一切斷片，後來甦醒，才知道路人與救護人員合理把他從鬼門關拉回來。

鄭先生說，在倒下前幾天，其實已經出現胸悶，但沒有放在心上，差點讓他再也沒有機會說話，如今心裡裝了兩個支架，生活恢復正常，更找到了真愛，陪他前來活動的女友說，在所有努力人下，男友才有機會重生，兩人也因此有機會相遇，她非常感謝。