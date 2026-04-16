與死神搶命 新北到院前心肺功能停止康復者破3000人

向死神拔河！每年全國緊急救護案件數突破130萬件，新北去年就超過23萬件是全國之最。新北透過119線上指導壓胸、多軌派遣與現場啟動院前葉克膜等，串聯院前急救與院內治療，截至目前新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復突破3000人，康復率達11.11％是全國第一，若加入康復後自理能力差或臥床者，更破12.13％。新北市長侯友宜說，新北康復率已排名世界第二，他也立下目標要打敗美國西雅圖成為世界第一。

新北市OHCA患者康復人數今年3月突破突破3000人，新北市府今在市民廣場舉辦「重生奇蹟－OHCA康復3000人感恩活動」，除了市府單位，與新北市合作的北北基桃14家急救責任醫院也都到場；現場也安排OHCA情境演練，示範從到院前緊急救護處置流程，包括DACPR（119線上指導壓胸）、多軌派遣（警察運送AED、高階救護支援ALS、Doctor Car）、現場啟動院前葉克膜等，侯友宜也與康復重生者切蛋糕迎接新人生。

消防局長陳崇岳指出，近年消防局參考各縣市及國際的救護政策，除辦理全民CPR宣導逾180萬人次，並培訓565名高級救護技術員，遴聘的84位醫療指導醫師也是全國最多。

陳崇岳說，新北市2013年推動行動急診室（MER）將智能科技導入救護，陸續發展緊急救護智慧系統（SMART-EMS）及智慧雲端動態救護系統（EPCR），2010年更首創高階救護機動支援隊（TP+），前往最危急的救護現場，指揮及調度第一線救護人力。

2021年新北市全面啟動新北市線上101台科技行動智能救護車，2023年推行消防車輛運送AED（PUA），2024年協調警察運送AED（POA），透過三重AED防護網，讓AED涵蓋率更高，取得更便利。

陳崇岳說，2025年新北市與14家急救責任意願推動「到院前啟動葉克膜機制」，救護員在現場評估符合OHCA條件時立即通報，讓醫院提前準備，縮短約5至20分鐘的搶救黃金時間，今年市府則與亞東醫院合作啟動Dotoctor Car計畫，由醫師、醫護人員進到現場執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置等與關鍵醫療決策，可大幅提升受困傷患的存活機會。

亞東醫院急診醫學部長蔡光超指出，從事急診工作已經超過30年，過去在急診醫師常感嘆「如果病患現場能夠急救那該有多好」，過去沒有這些條件，但隨時代與觀念進步，除救護人員訓練與技能不斷提升，也讓醫護人員能夠進入第一現場，串起生命之鏈。

亞東醫院急診醫師朱聖恩也說，據最新文獻，醫師前進急救現場，所有重症存活率1.2倍，OHCA存活率可達1.5倍，而重大外傷存活率則可到1.4倍，亞東醫院今年啟動以來，成功派遣36次，OHCA急救17件，恢復心跳8位、康復出院4位、返回工作1位，比例都高於標準。

侯友宜表示，新北市緊急救護量是全國最多，在各單位努力下，新北市OHCA康復出院率從2010年的3.1%逐年提升至去年達到12.13%的紀錄，救回人數突破3000人，代表3000個家庭重獲新生，他也表示，不能只跟自己比，還要跟國際比，除了救護車派遣速度要再更快，希望能打敗目前世界第一的美國西雅圖。

新北市府今天出席「重生奇蹟－OHCA康復3000人感恩活動」，現場模擬演練病患搶救與送醫過程。記者葉德正／攝影

新北市府今天出席「重生奇蹟－OHCA康復3000人感恩活動」，新北市長侯友宜與康復者ㄧ起切蛋糕。記者葉德正／攝影