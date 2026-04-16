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臉紅不是害羞…8成患者生活受影響 醫籲「干」字型泛紅快做這件事

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，玫瑰斑為多重因子所致的慢性發炎性皮膚疾病。記者廖靜清／攝影
林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，玫瑰斑為多重因子所致的慢性發炎性皮膚疾病。記者廖靜清／攝影

臉部泛紅，多數人直覺是害羞、過敏或短暫刺激，但醫師提醒，若臉部紅腫反覆發作、久未改善，可能是「玫瑰斑」警訊。響應「2026國際玫瑰斑月」，台灣青春痘暨玫瑰斑協會公布最新調查指出，高達8成患者坦言臉紅已影響日常生活，卻仍有不少人延誤就醫，錯失早期控制時機。

協會針對1000名民眾進行「臉紅認知與經驗調查」，約3成受訪者曾出現臉紅反覆發作情形，4成困擾超過半年，顯示臉紅並非短暫現象，而是長期且具干擾性的症狀。泛紅部位以雙頰最為常見，占近8成，亦有不少人出現在鼻子、額頭與下巴，超過8成患者表示，臉紅已對外觀、自信與社交活動造成影響。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑屬於慢性發炎性皮膚疾病，常被誤認為單純敏感肌或過敏反應，導致患者反覆嘗試保養品或自行處理，卻未對症下藥。他強調，玫瑰斑治療需以長期管理為目標，除醫療介入外，也須搭配日常保養與誘發因子的辨識，才能有效降低復發風險。

臨床上，玫瑰斑成因複雜，好發於30至50歲女性，涉及神經血管調控異常、免疫系統失衡與皮膚屏障功能受損等多重因素。林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，近年研究發現，皮膚蠕形蟎蟲（Demodex）密度增加與微生物失衡，可能是誘發或加重病情的重要因素之一。透過蟎蟲檢測，有助進一步評估病因，並制定更精準的治療策略。

在治療方式上，醫師通常依患者症狀與嚴重度進行個別化調整，包括外用或口服抗發炎藥物；若血管擴張明顯或紅斑持續，則可能合併光電治療，甚至使用肉毒桿菌素改善症狀。此外，日常保養同樣關鍵，包括使用溫和清潔產品、加強保濕與防曬，並避免過熱環境、辛辣飲食及情緒壓力等誘發因子。

「神經性玫瑰斑」被視為臨床上最具挑戰的類型之一，邱品齊表示，該類型不僅影響皮膚，還與神經系統與心理狀態密切相關，約半數患者可能合併焦慮、失眠、憂鬱或自律神經失調等，甚至出現皮膚灼熱、刺痛等不適。目前治療仍缺乏明確共識，對醫師與患者皆是一大挑戰，但已有部分進階療法可望改善症狀。

臨床經驗顯示，誤診與延誤治療情形並不少見。30歲林小姐分享，6年前開始出現臉部紅腫與脫屑症狀，遇到日曬或壓力即反覆發作，甚至在工作場合因臉部泛紅被誤認為飲酒，造成心理壓力。初期被診斷為異位性皮膚炎，歷經多次治療仍未改善，直到後來確診為玫瑰斑，持續調整治療與規律追蹤，病情才逐漸穩定。

邱品齊提醒，臉紅若持續3個月以上、反覆發作或伴隨丘疹、膿皰等症狀，應提高警覺，盡早至皮膚科評估。玫瑰斑雖難以完全根治，但透過正確治療與長期管理，多數患者仍可有效控制病情，避免惡化與心理負擔。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑的原因主要與遺傳、免疫系統失調、血管異常活性、毛囊蠕形蟎蟲增生等因素綜合導致。記者廖靜清／攝影
台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑的原因主要與遺傳、免疫系統失調、血管異常活性、毛囊蠕形蟎蟲增生等因素綜合導致。記者廖靜清／攝影

30歲林小姐分享，只要臉部常出現泛紅、發熱，會以冷敷降溫，降低不適。記者廖靜清／攝影
30歲林小姐分享，只要臉部常出現泛紅、發熱，會以冷敷降溫，降低不適。記者廖靜清／攝影

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