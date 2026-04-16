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白沙屯媽祖進香 造價10萬元「行動氣象君」跟全程靠20人輪班

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年更有一名非常特殊的香燈腳，是一台造價10萬元的「行動氣象君」機器，這是由氣象署安排，沿路監測紀錄進香的天氣狀況，讓氣象專業走入人群，受到不少信中的好奇。

氣象署大氣觀測組科長曹嘉宏是「行動氣象儀」的發起人，他去年和團隊參與白沙屯媽祖遶境時，一路走完見識到宗教信仰如何凝聚人心、給予人們力量，但去年僅安排走36小時，結束後不斷和團隊討論，是否能利用專業，替大家多做些什麼？

今年團隊決定跟著進香路線一路從頭走到結束，總共安排氣象署約20餘人，曹嘉宏說，每天3-4人輪流揹著這台機器一起走，團隊每天從上午9點行走至下午5點，每人約負重1至2小時。透過實際參與進香，更能監測到進香路線的天氣狀況、體感溫度，提供信眾更有感、更民生的氣溫資訊。

曹表示，氣象署和廠商合作，以船隻上的感應器為主軸，並將觀測儀器進行輕量化設計，做出要價約10萬多、重量8公斤的「行動氣象儀」，可以提供即時定位、溫度、體感溫度、濕度等，且無論晴天雨天都能使用。

今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供

今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供

今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供

今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供
今年白沙屯媽祖徒步進香，氣象署派出員工背著「行動氣象儀」隨行觀測。圖／曹嘉宏提供

媽祖 遶境 白沙屯

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