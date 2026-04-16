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失智新藥「清除腦中垃圾」卻難逆轉退化 名醫揭：早用有感但效果有限

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，社會應對失智新藥抱持務實期待，同時持續關注預防、篩檢與照護體系的建立，才是面對高齡失智浪潮的關鍵。圖／123RF
醫師提醒，社會應對失智新藥抱持務實期待，同時持續關注預防、篩檢與照護體系的建立，才是面對高齡失智浪潮的關鍵。圖／123RF

近年被視為突破的阿茲海默症新藥陸續問世，包括Lecanemab等藥物，引發外界對「逆轉失智」的高度期待。但最新研究與臨床觀察指出，這類藥物的作用更接近「清除大腦垃圾」，而非真正改善記憶，甚至對認知功能的幫助相當有限。

一項彙整全球研究的分析，納入7種相關藥物、17篇臨床試驗與超過2萬名受試者資料，結果顯示，這些藥物確實能有效清除腦中「類澱粉蛋白」，但對延緩認知退化的效果僅有些微差異，難以明顯改善患者記憶或思考能力。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，失智新藥為針劑型單株抗體藥物，其作用不是讓變聰明、逆轉病程，而是把造成問題的「垃圾」清掉。當類澱粉蛋白在腦中累積過多，會進一步導致神經細胞受損、凋亡；藥物的角色，是減少這些堆積，避免傷害持續惡化。

甄瑞興指出，阿茲海默症的病程其實在症狀出現前就已悄悄進行，類澱粉蛋白沉積可能早在8到10年前就開始。研究發現，在「尚未出現明顯失智症狀」的早期甚至臨床前階段使用藥物，患者的認知功能可能出現輕微改善；一旦進入輕度失智，藥物多半只能「延緩惡化」，而非讓記憶回升。

甄瑞興強調，失智新藥適用於輕度失智或輕微認知障礙患者，需自費且預估年費用高達百萬元，且有腦水腫出血風險，須嚴格監測。對於中重度患者，因腦中已同時累積另一種毒性蛋白「tau蛋白」，即使清除類澱粉蛋白，整體效果也十分有限，新藥並不適用。

「失智的病程就像地板已經開始腐爛，把水擦乾只能避免更糟，但不會恢復原狀。」甄瑞興以此比喻，臨床上多建議僅在極早期或輕度患者使用，對中後期病人則不再建議施打。觀察台灣臨床使用經驗，整體安全性比預期穩定，極少數患者在定期腦部核磁共振檢查發現微小出血或水腫，需暫停治療。

不過，這類新藥仍面臨價格昂貴的現實挑戰，一年治療費用約新台幣60萬至100萬元不等，尚未納入健保給付。甄瑞興說，實際願意接受治療的患者比例不高，「不到一半家庭願意負擔」，即使有意願，也需考量長期施打的不便性，例如每二周至一個月需回診注射一次。

相較之下，日本已有政府補助機制，美國則透過醫療保險分擔費用，使用人數明顯增加，台灣若未來未能建立給付制度，恐將限制這類藥物的普及。這類新型失智藥物雖然是醫學進展，但距離「治癒」仍有一段距離。甄瑞興提醒，現階段治療核心仍在於早期診斷、延緩退化與整體照護，而非單靠藥物逆轉病程。

阿茲海默症 失智

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