窗戶超髒？不用刮刀 家事達人傳授靠「1舊物」清到透亮

不少人面對玻璃窗外側清潔時總是傷透腦筋，對此，家事達人陳映如分享，其實不必特地添購設備，只要善用家中常見的「平板拖把」，也能把窗戶擦得乾淨透亮。

陳映如在臉書透露，外甥女家中窗戶因長期未清理，布滿灰塵與霧狀髒汙，原本打算購買清潔桿與刮刀處理，卻因缺貨遲遲無法動手。情急之下，她靈機一動，改用平板拖把應急，效果出乎意料地好。

她也整理出簡單4步驟：

一、乾擦除塵（重點步驟） 先換上「乾的拖把布」，將玻璃表面的浮灰與砂土擦掉。陳老師提醒，這步絕對不能省，否則直接濕擦會讓灰塵變成泥水，越擦越髒。 二、微濕清潔 在拖把布上噴灑適量的玻璃清潔劑；若手邊沒有清潔劑，使用「稀釋過的洗碗精」效果也很好。 三、全面擦拭 以微濕的狀態將整面玻璃快速擦拭一遍，利用拖把長柄的優勢，可以輕鬆擦到手勾不到的高處。 四、乾布收尾 最後換上乾淨的乾拖把布，將殘留的水痕與清潔劑擦乾。若拖把布不夠用，直接將「乾抹布」夾在平板拖把上也一樣好用！

陳映如強調，很多窗戶的設計不方便外側清潔，提醒大家務必要在安全範圍內進行上述步驟操作，千萬不要勉強探出窗外。