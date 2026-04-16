快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

窗戶超髒？不用刮刀 家事達人傳授靠「1舊物」清到透亮

聯合新聞網／ 綜合報導
很多住大樓的朋友最頭痛的就是「外側玻璃窗」，看著厚厚的灰塵卻不知道從何下手。示意圖／AI生成
很多住大樓的朋友最頭痛的就是「外側玻璃窗」，看著厚厚的灰塵卻不知道從何下手。示意圖／AI生成

不少人面對玻璃窗外側清潔時總是傷透腦筋，對此，家事達人陳映如分享，其實不必特地添購設備，只要善用家中常見的「平板拖把」，也能把窗戶擦得乾淨透亮。

陳映如在臉書透露，外甥女家中窗戶因長期未清理，布滿灰塵與霧狀髒汙，原本打算購買清潔桿與刮刀處理，卻因缺貨遲遲無法動手。情急之下，她靈機一動，改用平板拖把應急，效果出乎意料地好。

她也整理出簡單4步驟：

一、乾擦除塵（重點步驟）

先換上「乾的拖把布」，將玻璃表面的浮灰與砂土擦掉。陳老師提醒，這步絕對不能省，否則直接濕擦會讓灰塵變成泥水，越擦越髒。

二、微濕清潔

在拖把布上噴灑適量的玻璃清潔劑；若手邊沒有清潔劑，使用「稀釋過的洗碗精」效果也很好。

三、全面擦拭

以微濕的狀態將整面玻璃快速擦拭一遍，利用拖把長柄的優勢，可以輕鬆擦到手勾不到的高處。

四、乾布收尾

最後換上乾淨的乾拖把布，將殘留的水痕與清潔劑擦乾。若拖把布不夠用，直接將「乾抹布」夾在平板拖把上也一樣好用！

陳映如強調，很多窗戶的設計不方便外側清潔，提醒大家務必要在安全範圍內進行上述步驟操作，千萬不要勉強探出窗外。

家事清潔

延伸閱讀

浴室抽風開整天還發霉？她意外挖到「平價神物」一放就乾淨如新

太髒直接丟也不心痛！好市多「紙抹布」1張1.1元 主婦狂囤：從國外紅回來

不只去污還除臭！全聯「清潔神物」僅銅板價 內行曝：蟑螂都消失了

過期醬料變清潔神器！他1招實測「焦黑鍋底全亮」 網驚：速食店即將缺貨

相關新聞

白沙屯媽祖進香 造價10萬元「行動氣象君」跟全程靠20人輪班

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年更有一名非常特殊的香燈腳，是一台造價10萬元的「行動氣象君」機器，這是由氣象署安排，沿路監測紀錄進香的天氣狀況，讓氣象專業走入人群，受到不少信中的好奇。

今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高…

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

政府擬開放印度移工，引發不少在野陣營與民眾的擔憂與反彈，工總理事長潘俊榮表示，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠儘快引進，反彈的人不了解產業界需求。

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，稱他自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位」。

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

鈣片吃好幾年了，為怎麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。婦產科醫師陳保仁提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿酸發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。