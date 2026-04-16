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年輕乳癌發生率攀升 民團籲未滿40歲也應篩檢

中央社／ 台北16日電

乳癌是女性健康頭號殺手，不少人自認「還年輕」輕忽，但近10年來年輕女性乳癌發生率持續上升，從每10萬人16.9人確診增加到每10萬人24.7人確診，民團籲未滿40歲也應定期篩檢。

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率第一位，目前公費乳癌篩檢對象為40歲至74歲女性。中華民國乳癌病友協會今天透過新聞稿提醒，部分未滿40歲的女性因此誤以為自身風險較低，忽略定期檢查的重要性。

根據癌症登記資料顯示，近10年來年輕女性乳癌發生率持續上升，從2012年每十萬人中16.9人確診，增加至2022年每10萬人有24.7人確診。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，顯示年輕女性罹患乳癌已成為不容忽視的重要健康議題。

黃淑芳表示，年輕女性乳房組織較為緻密，影像判讀相對困難，往往在發現時已進展至晚期，影響治療成效與存活率，除了醫療風險外，年輕女性在此階段多半正值職涯發展關鍵期，同時也面臨生育規劃的壓力，一旦罹患乳癌，人生面臨多重挑戰。

黃淑芳就遇過好幾名才30多歲的病友，其中1人甚至是30歲生日當天得知確診乳癌，正值努力經營工作，與男友論及婚嫁的時候，卻因為罹癌打亂人生規劃。

中華民國乳癌病友協會呼籲，年輕女性應及早建立乳癌防治意識，不應將「40歲」視為篩檢的起點，即使預算有限，可依個人條件選擇不同篩檢方式，建議透過專業醫師評估，擬定個人化篩檢計畫，並養成定期檢查的習慣，才能有效降低乳癌威脅，延續人生的美好與選擇。

癌症 乳癌

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