快訊

疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

無障礙網站、電動環湖巴士 日月潭把「友善旅遊」做成標配

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭環湖線為電動大巴士，從水社綜合商場出發，讓遊客以更輕鬆環保的方式，暢遊日月潭。圖／日管處提供
日月潭環湖線為電動大巴士，從水社綜合商場出發，讓遊客以更輕鬆環保的方式，暢遊日月潭。圖／日管處提供

日月潭電動大客車今年1月投入營運，日月潭國家風景區管理處今天宣布，隨著電動環湖巴士持續運行及旅遊網站完成無障礙升級，日月潭觀光服務同步強化交通與數位兩大面向，朝全族群友善與永續旅遊目標邁進。

日管處表示，「台灣好行－日月潭環湖線」電動巴士今年1月20日啟動營運，共導入三輛電動大客車，強化環湖公共運輸能量，並結合既有觀光路網，提升整體旅遊便利性與服務品質。

全新上路的環湖線採純電動大客車行駛，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等核心景點，旅客無須頻繁轉乘或煩惱停車問題，即可輕鬆環湖遊覽，有助減少私人運具使用與碳排放，落實低碳旅遊。

除交通升級外，日管處也強化數位服務，將「日月潭好行主題網」全面優化，通過無障礙檢測標章。網站在視覺設計上提升文字與背景對比，並提供圖片替代文字與鍵盤操作功能，讓身心障礙者及輔具使用者可透過手機或電腦查詢即時公車動態、路線規劃與景點資訊，提升旅遊資訊可及性。

日管處表示，日月潭不僅是國內指標性景點，去年也再度通過Green Destinations銀質認證，顯示在永續旅遊推動上已與國際接軌。遊客除可搭乘環湖線，也能結合自行車環湖、纜車與遊船等方式，從不同視角體驗日月潭之美。

日管處強調，隨著交通與數位服務持續升級，不論親子出遊或行動不便旅客，都能享有更安全、舒適的旅程，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，規劃低碳且自在的日月潭之旅。

日月潭環湖線串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等核心景點。圖／日管處提供
日月潭環湖線串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等核心景點。圖／日管處提供

日月潭

延伸閱讀

影／中央卡陸客赴台自由行 高雄觀光業者苦守十年盼曙光

香港電車App可查班次、聽語音導賞 還將推觀光美食遊

培育觀光人才 觀光署甄選60名赴日泰訪學

樂天推全新「樂天桃猿世界卡」串連台日生活圈 刷滿額抽雙人東京機票

相關新聞

白沙屯媽祖進香 造價10萬元「行動氣象君」跟全程靠20人輪班

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年更有一名非常特殊的香燈腳，是一台造價10萬元的「行動氣象君」機器，這是由氣象署安排，沿路監測紀錄進香的天氣狀況，讓氣象專業走入人群，受到不少信中的好奇。

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，稱他自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位」。

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

鈣片吃好幾年了，為怎麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。婦產科醫師陳保仁提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿酸發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

今年恐有超強聖嬰現象？鄭明典看1指數 未來對颱風影響曝光

中央氣象局前局長鄭明典在臉書貼出聖嬰現象指標區並發文指出，從去年下半年開始，就有部分學者預期今年可能會有超強聖嬰現象發展。這個推論依據的是箭頭所指區域的高海溫，這一區海溫受洋流影像，通常海溫偏低而且較少大幅變動，上一次出現較高海溫距平的個案，次年就展出一次強聖嬰現象。

浴室抽風開整天還發霉？她意外挖到「平價神物」一放就乾淨如新

一名旅居日本的台灣女性分享經驗表示，原以為當地浴室普遍設有24小時抽風系統，應能有效防止發霉，但實際入住後才發現並非如此。她使用約兩週後，牆面仍出現零星黴斑，才意識到僅靠通風設備不足以完全抑制黴菌滋生，後來在超市意外找到一款「放著即可」的防黴商品，成功解決困擾，也引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。