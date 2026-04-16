無障礙網站、電動環湖巴士 日月潭把「友善旅遊」做成標配

日月潭電動大客車今年1月投入營運，日月潭國家風景區管理處今天宣布，隨著電動環湖巴士持續運行及旅遊網站完成無障礙升級，日月潭觀光服務同步強化交通與數位兩大面向，朝全族群友善與永續旅遊目標邁進。

日管處表示，「台灣好行－日月潭環湖線」電動巴士今年1月20日啟動營運，共導入三輛電動大客車，強化環湖公共運輸能量，並結合既有觀光路網，提升整體旅遊便利性與服務品質。

全新上路的環湖線採純電動大客車行駛，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等核心景點，旅客無須頻繁轉乘或煩惱停車問題，即可輕鬆環湖遊覽，有助減少私人運具使用與碳排放，落實低碳旅遊。

除交通升級外，日管處也強化數位服務，將「日月潭好行主題網」全面優化，通過無障礙檢測標章。網站在視覺設計上提升文字與背景對比，並提供圖片替代文字與鍵盤操作功能，讓身心障礙者及輔具使用者可透過手機或電腦查詢即時公車動態、路線規劃與景點資訊，提升旅遊資訊可及性。

日管處表示，日月潭不僅是國內指標性景點，去年也再度通過Green Destinations銀質認證，顯示在永續旅遊推動上已與國際接軌。遊客除可搭乘環湖線，也能結合自行車環湖、纜車與遊船等方式，從不同視角體驗日月潭之美。

日管處強調，隨著交通與數位服務持續升級，不論親子出遊或行動不便旅客，都能享有更安全、舒適的旅程，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，規劃低碳且自在的日月潭之旅。