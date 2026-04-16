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「沒以前常下雨」基隆降雨天數平均每10年少3.4天 但總雨量未減

中央社／ 基隆16日電

根據基隆氣象站近80年的觀測資料，基隆民眾體感「沒以前常下雨」並非錯覺，基隆降水日數平均每10年減少約3.4天。但總雨量沒有明顯變少，顯示基隆降雨次數減少、但強度更強。

基隆氣象站今天在臉書（Facebook）粉絲專頁，以「基隆『雨港』是否正在改變？基隆氣象站80年氣候變遷分析」為題，分析1947年至去年的完整觀測資料後，顯示基隆年總降水量氣候平均值為3698毫米，長期趨勢僅微幅減少，平均每10年減少約24毫米。

不過，氣象站指出，基隆在年際間的雨量變動極大，受颱風、東北季風及梅雨等個案系統影響顯著時，常出現極端值，例如，2022年雨量達5568.5毫米，2023年卻降至2543.5毫米，兩者相差逾兩倍。

相較於雨量的震盪，氣象站指出，數據明確顯示基隆「下雨天數變少」並非錯覺，平均每10年減少約3.4天，以此趨勢推估，相較百年前，基隆每年約少下1個月的雨，若以季節分析，減少最多雨日的是「春季」，若以百年趨勢計算減少11天。

氣象站表示，儘管如此，基隆年平均仍有近200個雨日，「雨港」稱號依舊名副其實，總雨量卻沒有明顯變少，暗示著降雨正趨向集中化、劇烈化且近年極端降雨紀錄屢被突破，2024年10月3日颱風山陀兒襲台，單日降水量達408毫米，創下基隆站史新高紀錄；2025年11月颱風鳳凰單日269毫米，也刷新11月單月累積雨量紀錄。

分析指出，基隆的降雨型態正從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度強」，這與全球暖化背景下的水循環加劇理論相符（小雨變少、豪大雨變多），也提醒大家在都市規劃、排水設施及防災思維上必須加速升級，以應對未來更趨極端的氣候風險。

雨量 氣候變遷 基隆

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