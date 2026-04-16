體重變輕別開心！男子生日前夕確診大腸癌又遭資遣 網友暖心留言助渡難關

有一名從事倉儲物流業的男子在論壇Dcard上分享自己於生日前夕確診大腸癌第二期的心路歷程，同時又因公司業務縮編遭到資遣，雙重打擊讓他感到難以承受，文章曝光引發網友熱烈討論，紛紛留言安慰並提供實用建議。

男子表示，自己平日不愛吃紅肉、不喝酒、不吃檳榔，但有吸菸習慣。過去一年多，他的體重突然減輕了約20公斤，原以為是好事，但之後卻出現貧血症狀，血紅素不足導致無法捐血。在醫師建議下，他自費進行胃鏡及大腸鏡檢查，最終被確診為大腸癌第二期。

醫師告知他，目前治療的康復機率高達80-95%，只要及早治療，有望完全根治，但就在確診不久後，公司因業務縮編決定資遣他。男子坦言，公司雖然允諾支付薪水及資遣費，同時給予十天謀職假，「算是遇到有良心的老闆」，但治療需要使用昂貴的自費藥物，每月費用高達近2萬元，經濟壓力令他不堪重負，希望能與老闆溝通提前領取薪水及資遣費，以緩解目前的財務困境。

文章引起大批網友留言支持與鼓勵。有網友安慰他，「得癌症還被資遣，真是晴天霹靂」，並提醒他「二期根治率非常高，平均有85%以上」，建議他儘早配合治療，並申請健保的重大傷病補助。一些網友鼓勵他直接向老闆溝通急需資金的情況，「都被資遣了，沒什麼好不敢開口的」。

此外，不少人提出健康建議，希望他能戒菸並重視作息及飲食健康。「抽菸本來就是萬癌之王，沒錢剛好把菸戒了吧」、「現在醫學已經很進步，只要及早治療，就能繼續活很久」。也有網友提醒他不要輕易嘗試民間療法或中藥，以免延誤病情。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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