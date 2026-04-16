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兒童戴不住口罩怎麼辦？中衛推出3D兒童口罩減少不適

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
CSD中衛全新推出「3Dmini 兒童立體口罩」 採無鼻樑條設計，搭配雪綿柔軟耳帶，比一般兒童口罩舒適許多，可減少戴不住情況。圖／CSD中衛提供
CSD中衛全新推出「3Dmini 兒童立體口罩」 採無鼻樑條設計，搭配雪綿柔軟耳帶，比一般兒童口罩舒適許多，可減少戴不住情況。圖／CSD中衛提供

兒童口罩萬百種，但要兒童戴得住最重要，如戴得不適動輒被拉下，就失去防護效果。CSD中衛表示，經研發團隊長時間研發，全新推出「3Dmini 兒童立體口罩」 採無鼻樑條設計，搭配雪綿柔軟耳帶，比一般兒童口罩舒適許多，可減少戴不住情況。

目前正值春夏交接，氣溫變化劇烈，國內流感就診人次居高不下，翁耳鼻喉科翁志明醫師提醒民眾，應持續維持警覺，除了落實勤洗手、定期消毒等個人衛生習慣外，在公共場所仍須配戴口罩，是降低飛沫與接觸傳染風險的重要措施。

但是，如何讓兒童戴得住口罩往往是一大挑戰，尤其幼童在日常活動與嬉戲過程中，口罩容易因滑動，鼻樑條壓迫、呼吸悶熱、耳帶拉扯等不適，導致頻繁拉扯甚至主動摘下口罩，使防護效果大打折扣。

為解決兒童口罩不住問題，中衛研發團隊歷經多時研發，全新推出「3Dmini 兒童立體口罩」 ，中衛指出，此款口罩採無鼻樑條設計，大幅減輕鼻樑處容易產生的壓迫與摩擦感，透過版型剪裁，讓輪廓曲線更加貼合幼童臉型 ，搭配雪綿柔軟耳帶，兼具高彈性與高透氣特性，長時間配戴不勒耳，減少日常活動中「戴不住」的情況發生，防護效果穩定持久。

此次推出的中衛 3Dmini 兒童立體口罩，首波上市共三款色系，分別是「酷黑」與「天空藍」單色款，以及簡約純淨的Simply White純白款，可隨意搭配。現已在各大電商通路全面販售 ，建議售價每盒 350 元，每盒 30 入。

口罩 中衛

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