食物中毒案連環爆 公衛師建議導入第3方查核預防

高雄、新北、桃園、雲林接連傳出疑似食物中毒案，造成逾百人就醫。北市公衛師公會今天指出，這是缺工、氣候等多重風險交互作用結果，建議引入第3方專業查核，加強事前預防。

清明連假期間高雄、新北接連爆發大規模疑似食物中毒案，新北市清六食堂（中興、公所店）累計逾170人就醫；高雄市正義市場春捲案同樣逾170人通報，兩案皆驗出沙門氏菌D群。這兩天又發生桃園市「上野烤肉飯」、雲林縣「劍湖山世界餐廳」2起疑似食品中毒案。

台北市公共衛生師公會今天透過新聞稿指出，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失；然而，在清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。

公會指出，當前台灣正同時面臨氣候變遷、勞動市場轉型與消費型態改變等多重結構性壓力，傳統以個案究責為主的治理思維，已難以完整解釋與因應此類事件；應被理解為多重風險因子交互作用的結果，而非單一環節失誤所致。

公會指出，致病微生物在高溫環境中的快速增殖，是食品中毒發生的重要基礎條件。隨著氣溫異常提前升高，食材在常溫下的安全操作時間被大幅壓縮，使冷鏈與溫度控制的重要性顯著提升。

在此同時，公會表示，清明連假帶來短時間內的訂單暴增，與長期存在的結構性缺工問題，則進一步提高現場作業負荷，影響標準作業程序的穩定執行。在高溫、作業壓力與人力不足交互作用下，交叉污染、作業延誤或冷鏈中斷等風險更容易發生，使原本可控的食品安全風險被顯著放大，進而提高群聚感染的發生機率。

公會認為，這類事件連續發生，顯示現有被動式管理已難以及時辨識並防範問題的發生。未來應朝向風險導向與事前預防的管理模式轉型，強化主動監測與早期預警能力，除既有的環境衛生與產品抽驗外，也應將業者於尖峰時段的產能負荷、人力配置，以及關鍵作業流程的時間控管能力，納入整體風險評估之中。

制度上，公會建議引入第3方專業查核機制，利用「食安簽證」制度，由具國家考試資格之公共衛生師與食品技師等獨立專業角色進入營業場所，針對作業動線、危害分析與重要管制點的執行情形，進行系統性查核，確認食品安全管理措施是否確實落實於日常運作，藉由事前預防降低重大食安事件發生的可能性。