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日本累積萬人使用…失智症新藥上市近一年 台灣1原因累計僅300患者

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
義大利波隆那神經科學研究所與多國研究團隊今發布研究結果，7種新型抗類澱粉蛋白藥物可清除大腦中的類澱粉蛋白，但在減緩認知功能衰退和患者日常生活的幫助微乎其微；示意圖。圖／123RF
義大利波隆那神經科學研究所與多國研究團隊今發布研究結果，7種新型抗類澱粉蛋白藥物可清除大腦中的類澱粉蛋白，但在減緩認知功能衰退和患者日常生活的幫助微乎其微；示意圖。圖／123RF

最新研究指出，新型抗類澱粉蛋白藥物對認知功能衰退和患者日常生活幫助有限。北榮神經內科特約醫師王培寧表示，台灣目前引進2款單株抗體藥物。分別是Lecanemab和Donanemab，因價格高昂，使用人數有限，目前約累計逾300名患者接受治療。

阿茲海默症患者由於腦中堆積類澱粉蛋白，形成斑塊並破壞神經細胞。抗類澱粉蛋白藥物能標記大腦中的類澱粉蛋白，並藉由免疫反應清除斑塊，需要在輕度認知障礙階段就開始使用，以改善病程進展。

義大利波隆那神經科學研究所與多國研究團隊於2026年4月16日在《考科藍系統性文獻回顧資料庫》（Cochrane Database of Systematic Reviews）發表研究，彙整並分析包括Lecanemab在內的7種藥物、共17篇臨床試驗研究、超過2萬名受試者的數據，探討新型抗類澱粉蛋白藥物對患者的幫助，雖有效清除類澱粉蛋白，但對衰退效果相當有限。

王培寧表示，目前台灣臨床可使用的相關單株抗體藥物有樂意保（Lecanemab）及欣智樂（Donanemab），已有逾300名患者接受治療。相較於日本累積上萬人使用，台灣整體使用率偏低，主要是日本有保險給付，民眾負擔較低，國內完整療程約需自費150萬元，不少患者在早期症狀尚不明顯時，對是否接受治療多所考慮。

王培寧說，從臨床與研究數據來看，此類藥物在疾病早期使用效果佳，適用對象主要為「輕度認知障礙」或「輕度失智」患者，並須透過影像或檢查確認腦中已有類澱粉蛋白沉積，且經醫師評估用藥風險後，才會建議施打。

雖然藥物可明顯減少腦中類澱粉蛋白，但在認知測驗分數上的改善幅度有限，王培寧說，主要原因在於早期患者本身退化幅度較小，因此數據變化不明顯，但患者及家屬仍可在日常生活功能上感受到差異。

針對近期整合多項臨床試驗的研究，王培寧也說，這項分析整合7種不同類澱粉蛋白單株抗體的臨床試驗數據，而不同單株抗體清除的類澱粉蛋白沈積物有些微差異，應該比對有效延緩認知功能退化的單株抗體，其清除的類澱粉蛋白病理沈積物是否與其它五款不同，也比對抑制類澱粉蛋白的神經毒性，才能客觀確認不同類澱粉蛋白單株抗體的臨床效益。

王培寧強調，目前所有失智症藥物的核心目標仍是「延緩退化」，而非治癒疾病。治療重點在於疾病早期介入，延長患者維持良好生活品質的時間，而非在中重度失智後才進行治療。此外，即使接受藥物治療，仍需搭配生活型態調整，包括規律運動、良好睡眠與認知訓練等，才能達到較佳效果。

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