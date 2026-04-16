快訊

深度解析！中山陵前演說的政治高妙

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

聽新聞
0:00 / 0:00

土銀也來「瘋媽祖」認同卡3.23%回饋、雙主題花車齊登場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行力挺本土文化活動，4月適逢白沙屯媽祖北港進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香兩大宗教盛事，土地銀行不僅製作花車隨大甲媽祖遶境進香，另就「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」推出國內刷卡一般消費3.23%現金回饋，以實際作為支持臺灣無形文化資產。

土地銀行以羽球運動及房貸業務製作「雙主題花車」參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，呼應年度主題並傳達「守護健康力」、「溫暖伴成家」的品牌承諾。同時，土地銀行今年依序舉辦大甲媽祖及白沙屯媽祖結緣品活動，分別於4月17日下午1點30分在土銀大甲分行、4月19日下午1點在土銀通霄分行送出限量結緣品，與廣大信眾結緣，凝聚社會共融力量。

除實體結緣活動外，土地銀行與白沙屯拱天宮聯名發行之「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」亦同步推出專屬回饋方案。自4月1日至4月30日止，除仍延續提撥消費金額0.25%與廟方發展社會公益外，持媽祖認同卡消費更享有最高3.23%現金回饋（含基本回饋1%無上限，活動加碼2.23%，上限323元），攜手全民挺媽祖。

土地銀行在地深耕80年，始終堅持「斯土斯情，在地耕耘」的理念，在追求永續發展（ESG）的道路上，致力將金融專業轉化為社會共好的力量。期能藉由媽祖盛會，將「專業服務、保您心安」的精神傳遞給每位民眾，真心對待每位客戶，成為陪伴社會成長的溫暖力量。

媽祖 大甲媽祖 土地銀行

延伸閱讀

白沙屯媽祖抵雲林 嘉義家樂福、大全聯量販通路搶瘋媽祖商機商品上架

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

遶境美食排名出爐！台中人最愛珍奶是這3家 線上抽千元搭車、外送優惠

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

相關新聞

又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

今明注意午後降雨 專家分析曝周六鋒面通過全台影響

鋒面接近及通過，雨還會繼續下。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今明兩天注意午後降雨，周六鋒面通過各地皆有陣雨機會。

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

鈣片吃好幾年了，為怎麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。婦產科醫師陳保仁提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿酸發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

浴室抽風開整天還發霉？她意外挖到「平價神物」一放就乾淨如新

一名旅居日本的台灣女性分享經驗表示，原以為當地浴室普遍設有24小時抽風系統，應能有效防止發霉，但實際入住後才發現並非如此。她使用約兩週後，牆面仍出現零星黴斑，才意識到僅靠通風設備不足以完全抑制黴菌滋生，後來在超市意外找到一款「放著即可」的防黴商品，成功解決困擾，也引發熱議。

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，稱他自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位」。

未來10天水氣多！賈新興：下周五六東北風和鋒面更強 午後全台降雨明顯

未來10天水氣多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，18日午後受東北風影響、21日受東北風影響。觀察24日有受東北風及鋒面影響的機率，全台有雨，中午過後雨勢較明顯，25日水氣仍多，其它時間大致午後短暫雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。