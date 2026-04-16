土銀也來「瘋媽祖」認同卡3.23%回饋、雙主題花車齊登場

土地銀行力挺本土文化活動，4月適逢白沙屯媽祖北港進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香兩大宗教盛事，土地銀行不僅製作花車隨大甲媽祖遶境進香，另就「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」推出國內刷卡一般消費3.23%現金回饋，以實際作為支持臺灣無形文化資產。

土地銀行以羽球運動及房貸業務製作「雙主題花車」參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，呼應年度主題並傳達「守護健康力」、「溫暖伴成家」的品牌承諾。同時，土地銀行今年依序舉辦大甲媽祖及白沙屯媽祖結緣品活動，分別於4月17日下午1點30分在土銀大甲分行、4月19日下午1點在土銀通霄分行送出限量結緣品，與廣大信眾結緣，凝聚社會共融力量。

除實體結緣活動外，土地銀行與白沙屯拱天宮聯名發行之「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」亦同步推出專屬回饋方案。自4月1日至4月30日止，除仍延續提撥消費金額0.25%與廟方發展社會公益外，持媽祖認同卡消費更享有最高3.23%現金回饋（含基本回饋1%無上限，活動加碼2.23%，上限323元），攜手全民挺媽祖。

土地銀行在地深耕80年，始終堅持「斯土斯情，在地耕耘」的理念，在追求永續發展（ESG）的道路上，致力將金融專業轉化為社會共好的力量。期能藉由媽祖盛會，將「專業服務、保您心安」的精神傳遞給每位民眾，真心對待每位客戶，成為陪伴社會成長的溫暖力量。