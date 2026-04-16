腿痛竟是肺癌末期！7公分腫瘤隱身心臟 55歲婦人嚇到「斷聯醫院」

一名55歲女性半年前開始感到左大腿疼痛，原以為只是骨科問題，跑遍多家診所卻始終查不出病因。直到前往大醫院檢查，醫師才赫然發現，她的髖關節骨頭被癌細胞「吃掉了」，源頭竟是躲在心臟後方、近7公分的肺部腫瘤。

義大癌治療醫院副院長饒坤銘在臉書發文指出，該名女子自去年底開始出現左大腿疼痛，跑遍多家診所卻找不到原因，疼痛卻持續加劇。後來至骨科就診，透過斷層檢查發現，大腿靠近髖關節處的骨頭已被腫瘤侵蝕，才轉介至腫瘤科。

他表示，依照臨床經驗，女性癌症若轉移至骨頭，常見來源包括乳癌與肺癌。其中乳癌通常能在轉移前摸到乳房腫塊，但肺癌則不同，常被稱為「無聲殺手」，不少患者即使已是晚期，仍沒有明顯咳嗽或咳血等症狀，因此他第一時間安排肺部檢查。

檢查結果顯示，女子心臟後方確實有一顆近7公分腫瘤，幾乎可確定為肺癌轉移，已屬第4期。消息一出，女子情緒激動，難以接受，直言自己沒有咳嗽，且先前X光也未發現問題，更提到母親同樣罹患第4期肺癌，接受化療後不久過世，因此強烈抗拒治療。

饒坤銘則解釋，現今肺癌治療已大幅進步，包含標靶治療與免疫療法，不僅副作用較低，效果也優於傳統化療，已安排女子住院進一步切片檢查，並先針對大腿病灶進行放射治療，以避免骨折風險。

不過，女子最終未依約辦理住院，自此失聯。對此，饒坤銘也公開喊話，希望她即使不在原醫院治療，也務必儘快就醫，切勿尋求偏方或拖延病情，否則後續恐面臨肺積水、感染甚至骨折等嚴重併發症，過程將更加痛苦。