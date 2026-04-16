國際綠色智慧交通論壇 聚焦AI應用、淨零轉型

第13屆國際綠色智慧交通論壇暨第1屆亞太道路收費國際高峰論壇今天登場，會議聚焦智慧交通、AI應用、道路收費制度與交通淨零轉型，探討未來交通治理的新方向。

遠傳電信、台灣永續能源研究基金會、中華智慧運輸協會、亞太道路收費聯盟及中華民國對外貿易發展協會，今天在南港展覽館舉辦第13屆國際綠色智慧交通論壇暨第1屆亞太道路收費國際高峰論壇。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，運輸系統正受到三股力量影響，分別為數位轉型、氣候變遷壓力，以及公眾對於更便利、更有效率移動方式日益升高的期望。

簡又新指出，這些變化並非單獨發生，它們正在匯流，共同重新定義社會如何移動、連結與發展，在台灣逐漸能體認到智慧交通運輸不僅是技術問題，也攸關公共治理、生活品質與永續發展等重要課題。

論壇主要聚焦智慧交通、AI應用、道路收費制度與交通淨零轉型，探討未來交通治理的新方向。簡又新表示，台灣致力於學習、創新與他人合作，相信透過各方務實合作、經驗分享與互信，將來能為亞太地區做出關鍵貢獻。

遠傳電信總經理井琪指出，此論壇已逐漸發展為促進對話及全球與跨區域合作的重要平台，很榮幸能為智慧交通的發展做出貢獻。她舉例，2014年推出世界第一個多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統，以及在全台建置逾10萬盞智慧聯網路燈，不僅為地方政府節省電費，也改善民眾生活品質。

她認為，交通運輸已不僅是從一點移動到另一點，更是重要的公共基礎設施，透過數據蒐集與分析，將可應用於永續發展、交通治理與公共安全。

今天上午的論壇議程，從道路網路價值重構、AI與智慧運輸系統（ITS）技術應用出發，延伸至減碳效益衡量與政策轉化；下午議題則以「形塑亞太道路收費制度新路徑」為主軸。