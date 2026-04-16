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簡單有效！新竹男大失血命懸一線 家屬關鍵「1動作」救命
新竹一名男子日前因意外造成嚴重外傷大量出血，被送至新竹台大分院急診部。意外發生當下，家屬立即以手壓迫傷口止血，成功爭取關鍵時間，後續由醫療團隊接手處置，最終挽回生命。新竹台大分院急診醫學部醫師蘇培易指出，嚴重出血時真正決定生死的關鍵，往往發生在救護車抵達前的數分鐘。
蘇培易表示，該名病人到院時已出現明顯失血徵象，所幸現場持續壓迫出血點，使血流量降低，讓病人在送醫過程中仍維持基本循環狀態。急診團隊到院後立即進行輸液與止血處置，順利控制出血並完成後續治療，成功救回生命。
蘇培易說明，當股動脈或肱動脈等主要動脈受損時，失血速度極快，嚴重時可能在3分鐘內危及生命；即使在都會區，救護車平均仍需5至8分鐘才能抵達現場，這段空窗期正是外傷死亡最常發生的時刻。為此，國際推動「Stop the Bleed」概念，強調一般民眾也能成為第一線救命者。
外傷止血可掌握三個步驟，包括1.直接加壓：雙手持續、用力按壓出血點；2.傷口填塞：將紗布或乾淨布料填入傷口，再配合雙手按壓傷口；3.止血帶使用：四肢大出血時立即以止血帶綁緊，醫護接手前不要自行鬆開。
蘇培易提醒，遇到大量出血時，應立即通報救護並在安全情況下持續壓迫止血，直到救護人員接手，不要僅以紙巾輕壓，也不需要反覆查看傷口，更不要未進行處置而等待協助，以免錯失黃金救援時間。
新竹台大分院表示，急診醫療不僅在醫院內進行，更延伸至社區與公共場所。推廣基本止血與自救互救能力，可讓民眾在意外發生的第一時間降低傷亡，成為緊急醫療體系的重要第一道防線。
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