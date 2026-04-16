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未來10天水氣多！賈新興：下周五六東北風和鋒面更強 午後全台降雨明顯

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來10天水氣多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，18日午後受東北風影響、21日受東北風影響。觀察24日有受東北風及鋒面影響的機率，全台有雨，中午過後雨勢較明顯，25日水氣仍多，其它時間大致午後短暫雨。本報資料照片
未來10天水氣多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，18日午後受東北風影響、21日受東北風影響。觀察24日有受東北風及鋒面影響的機率，全台有雨，中午過後雨勢較明顯，25日水氣仍多，其它時間大致午後短暫雨。本報資料照片

未來10天水氣多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，18日午後受東北風影響、21日受東北風影響。觀察24日有受東北風及鋒面影響的機率，全台有雨，中午過後雨勢較明顯，25日水氣仍多，其它時間大致午後短暫雨。

賈新興指出，17日新竹以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北山區及宜花有零星短暫雨。18日宜花有局部短暫雨，午後受東北風影響，彰化以北有局部短暫雨，南投嘉義以及台東亦有零星短暫雨。19日花東山區有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。20日午後各地山區及高屏有零星短暫雨。 

賈新興指出，21日受東北風影響，宜花東有局部短暫雨，午後桃園以北山區及高屏有零星短暫雨。22日桃園以北及宜花有短暫雨，午後各地山區、雲林以南及台東有零星短暫雨。23日午後竹苗以北山區、南投及北北基宜花有零星短暫雨。

至於24日受東北風及鋒面影響，賈新興說，雲林以北沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花轉有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。25日各地仍有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

新竹 南投 嘉義

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