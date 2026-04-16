雪霸入園App改版升級為「國家公園登山App」 讓登山更安全貼心

雪霸國家公園管理處在107年度開發「雪霸入園App」提供山友下載使用，今年國家公園署更以「雪霸入園App」為基礎將系統改版提升為「國家公園登山APP」，服務範圍擴大至玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園，整合更多元的功能與資訊，雪管處歡迎民眾進入國家公園內登山下載使用，可進一步保障登山安全。

雪管處表示，107年開發的「雪霸入園App」，迄今已累計超過4萬人次下載使用，以往入園登山總要帶著紙本入園證明報到，相當耗時又不環保，現在能直接在「雪霸入園App」下載許可證，並透過GPS定位進行「空中報到」與「離園簽退」；「雪霸入園APP」開發使用後，累計已省下約20萬張的列印紙本，減少林木砍伐，為永續環保及山林保育盡一份心力，既節能環保又節時方便。

雪管處指出，新款的「國家公園登山App」可同步支援Android與iOS平台，登山者只需在系統上輸入個人身分證字號及入園日期，即可完成空中報到與離園簽退，不必再列印紙本投遞登山口，此款APP並整合玉山、太魯閣與雪霸等3座高山型國家公園各項登山資訊，提供空中報到及離園、求救、報平安、下載步道地圖及入園許可證等功能，如遇緊急狀況，入園民眾可按一鍵發送GPS座標的求救訊息或平安簡訊給緊急連絡人，快速通報位置，可縮小救援範圍，提升救援成功機率，讓遠方的家人或留守人更安心。

另外也新增一項即時訊推播功能，民眾在山區可即時收到國家公園發布的颱風、管制入園、氣候路況等各項訊息，即時因應。「國家公園登山App」不僅讓入園登山流程更便利智慧、對環境更友善，也讓登山安全更有保障。

雪管處表示，為推廣使用新款「國家公園登山App」，即日起特別舉辦「下載國家公園登山APP抽好禮活動」，凡是在5月15日前於雪霸國家公園Fb活動貼文留言，並Tag2位好友，即可參加抽獎，雪管處誠摯邀請社會大眾繼續支持這項數位服務，讓大家一起在科技的守護下，與山林共創真善美的夥伴關係。

國家公園登山APP的即時訊息推播。圖／雪管處提供