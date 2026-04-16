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南投焚化爐爭議延燒 陳駿季曝通過3原則：允最嚴格把關

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部長陳駿季上午針對南投縣名間鄉建焚化爐設置受訪，表示焚化爐在特農區，不能作為其他的用途，會秉持3個原則：合理性、必要性、不可替代性。目前並沒有收到南投縣政府農地變更的申請。記者蘇健忠／攝影
農業部長陳駿季上午針對南投縣名間鄉建焚化爐設置受訪，表示焚化爐在特農區，不能作為其他的用途，會秉持3個原則：合理性、必要性、不可替代性。目前並沒有收到南投縣政府農地變更的申請。記者蘇健忠／攝影

南投縣政府日前辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延會，但無論是必要性、行政程序仍造成地方強烈反彈。農業部長陳駿季今表示，目前還沒收到南投縣府的農地變更申請，強調焚化爐蓋在特定農業區必須要有合理性、必要性、不可替代性3大原則，「否則農業部的立場已經很清楚。」

陳駿季今於立法院受訪說，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且廠址都位於特定農業區內，除非有特殊情況，否則不能作其他用途。然而當地有著產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，而名間更是國內最大的茶葉產區，也是國內手搖飲的重要茶源。假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須有合理性、必要性、不可替代性3大原則，目前還沒收到南投縣府的農地變更申請。

陳駿季表示，名間鄉是重要野生動物棲息地，包含保育類的石虎、穿山甲等，在農業部積極推動野生動物棲地保護下，焚化廠確實會帶來可能危害，呼籲南投縣府做這樣的政策決定時，一定要考量在地農業和環境保護，垃圾也能多元處理，例如源頭減量等，農業部的立場已經非常清楚。

回顧今年2月，陳駿季便已明確表態，未來農業部如果收到南投縣政府的變更申請，承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更，守護優良農地就是農業部的一貫立場。

立法院 名間 農業部

延伸閱讀

影／南投名間興建焚化爐 陳駿季：目前沒收到農地變更申請

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