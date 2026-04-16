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塑膠袋之亂引發2部會政策打架 環團：應全面不免費提供購物袋

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮，塑膠袋甚至價格大漲3成。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮，塑膠袋甚至價格大漲3成。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

美伊戰爭引發國際油價上升與石化原料供應吃緊，台灣近期也出現搶購塑膠袋的「塑膠袋之亂」，經濟部日前啟動增產措施、提前開爐提高乙烯產量。環保團體表示，環境部推出「袋袋相傳」二手袋循環平台，宣導減塑與自備，和經濟部政策之間存在根本矛盾，呼籲應減少一次性塑膠生產，並擴大購物袋收費與內用禁用免洗餐具範圍，甚至應順勢全面實施不得免費提供購物袋。

綠色和平、自然保育與環境資訊基金會、看守台灣協會、海湧工作室等今共同舉辦「原料吃緊，還要增產？籲跨部會解決塑膠之亂」記者會。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，經濟部以穩定供應為由增產塑膠原料乙烯，估計每月可增加約12.5億個塑膠袋，並對外喊話「每人可分配10個塑膠袋」，傳遞出政府有義務提供廉價塑膠的錯誤訊息。但這次事件真正暴露的並非生產不足，而是台灣經濟過度依賴化石燃料與一次性塑膠的結構性風險。韓國已將「實現無塑經濟」列為國家最優先的核心戰略，對比台灣仍以增產塑膠作為穩定對策，不僅無法解決問題，更暴露出政策短視與路徑依賴的困境。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡指出，我國石化原料長期仰賴進口，國人每人每年塑膠袋使用量高達400個，是歐盟的6倍，但多數僅使用一次即丟棄，顯示資源錯置嚴重。政府應盡速盤點石化原料供需，建立關鍵資源使用優先順序，將資源優先用於醫療、電子等不可替代用途，而非一次性塑膠產品。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，美伊戰爭導致石油供應短缺，讓以為進入AI世紀的國人，恍然大悟我們仍活在石油世紀，最合理的策略應是減少不必要的消耗，例如塑膠袋等一次性塑膠品，但政府卻要求石化業者增產乙烯，完全是滿足國人為貪圖方便而濫用塑膠的習性，呼籲政府順勢全面實施不得免費提供購物袋，並加速通過「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」修法，透過明確的法定目標，減少塑膠的生產與使用，建構重複使用、循環機制的社會。

海湧工作室副執行長郭芙說，塑膠本身是重要材料，但不應被視為免費且一次性的資源，政府應強化跨部會溝通與制度設計，擴大內用禁用免洗餐具，並引導產業承擔責任，讓塑膠回到必要用途，而非日常濫用。

立委林月琴委員表示，減塑不能只有方向，還要有年度目標和治理機制，不能只看民眾少用幾個塑膠袋、下游少用一次性塑膠，卻放任上游原生塑膠持續擴產，讓減量努力互相抵銷，要求環境部與經濟部1個月內提出減塑年度目標、原生塑膠與一次性塑膠KPI銜接及產業治理機制，並說明零售包裝循環永續指引法制化期程。

環保團體表示，環境部推出「袋袋相傳」二手袋循環平台，宣導減塑與自備，和經濟部增產塑膠袋之間存在政策矛盾。記者曾原信／攝影
環保團體表示，環境部推出「袋袋相傳」二手袋循環平台，宣導減塑與自備，和經濟部增產塑膠袋之間存在政策矛盾。記者曾原信／攝影

美伊戰爭 環境部 經濟部

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