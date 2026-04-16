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新北市美術館慶周年主打「天空雙舞台」 煙火×無人機展演尬場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「光有回聲」煙火×無人機展演，將於4月25日、26日晚間8點40分登場，施放超過2500發煙火。圖／新北市文化局提供
「光有回聲」煙火×無人機展演，將於4月25日、26日晚間8點40分登場，施放超過2500發煙火。圖／新北市文化局提供

新北美術館即將迎來開館一周年，新北市文化局4月25日、26日在美術館戶外園區推出開館周年活動，結合演唱會、市集、煙火無人機展演，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。

藝人卡司包含徐暐翔、白安、Bii 畢書盡、宇宙人、Gummy B等接力演出，兩日晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，透過科技與藝術交織，點亮新美館夜空。

新北市文化局表示，此次夜間展演以「天空雙舞台」為核心概念，整合煙火與無人機同步演出，透過煙火綻放與無人機編隊飛行，打造具敘事節奏的立體光影展演。整體演出依循音樂編排，讓光影隨旋律流動，營造沉浸式的感官體驗，使觀眾在城市夜空中感受藝術與科技融合的全新表現形式。

煙火設計方面，每場將施放超過2500發煙火，透過高、中、低空層次進行整體編排，展現豐富且細膩的空間結構。視覺主軸將以五色柳煙火打造如瀑布般傾瀉的壯麗畫面，並搭配牡丹、輪菊等多層次花型煙火，透過色彩與光影的流動鋪陳，使整體展演在動靜之間呈現節奏變化，堆疊出層層遞進的視覺張力。

此外，展演更加入300架無人機編隊飛行共演，結合三鶯地區在地文化意象與新北市美術館建築特色，多組圖像與動態轉場畫面，在夜空中描繪出富含象徵意義的光影符號。「光有回聲」不僅呈現科技與藝術的跨界融合，更以煙火瞬間綻放的光與無人機延展的軌跡，傳遞新北持續累積的文化厚度與未來想像。

文化局補充，除了新北市美術館戶外園區為最佳觀賞點外，周邊包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，也適合遠眺煙火演出。

煙火以瀑布型與連發設計營造高潮段落，作為晚間演唱會後的壓軸亮點，圖為煙火模擬圖。圖／新北市文化局提供
煙火以瀑布型與連發設計營造高潮段落，作為晚間演唱會後的壓軸亮點，圖為煙火模擬圖。圖／新北市文化局提供

新北市美術館開館周年活動將於4月25日、26日登場，結合演唱會、市集，晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年活動將於4月25日、26日登場，結合演唱會、市集，晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。圖／新北市文化局提供

煙火設計以五色柳、牡丹及輪菊等多樣花型交錯綻放，圖為煙火模擬圖。圖／新北市文化局提供
煙火設計以五色柳、牡丹及輪菊等多樣花型交錯綻放，圖為煙火模擬圖。圖／新北市文化局提供

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