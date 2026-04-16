五月雪浪漫來襲！2026全台10大必訪賞桐景點揭曉

浪漫五月雪何處看？

每逢春末初夏之際，被譽為「五月雪」的油桐花總是會如期綻放，為山林揭開一年一度的浪漫序幕。枝頭上潔白花朵層層鋪展，將整片山巒妝點得如夢似幻；偶遇微風時，花瓣便宛如白雪飄落山徑，為靜謐的山林步道增添了幾分浪漫詩意，讓人忍不住放慢腳步，深深地沉浸在這場期間限定的花季盛宴中。近年隨著打卡熱潮持續延燒，各地賞桐秘境也頻頻攻佔社群版面。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年全台十大最熱門的賞桐勝地。無論是古剎禪意與桐花交織的新竹獅頭山步道、擁有大片花海景觀的苗栗西湖渡假村，還是充滿歷史韻味的彰化挑水古道，各大特色景點不僅展現油桐花的多元風貌，也讓一年一度的賞桐版圖更加精彩可期。

No.10 十二寮休閒農業園區｜新竹

位於新竹峨眉的十二寮休閒農業園區，以豐富的自然生態聞名，不僅是當地知名的追桐勝地，同時也是夏季賞螢的隱藏版秘境。園區內最具代表性的賞桐景點，莫過於圍繞「十二寮大埤」的環湖步道，一簇簇雪白桐花圍繞著碧綠湖水，形成絕美的「五月雪」倒影，湖光山色與花景交織，營造出如詩如畫的視覺饗宴。相較於需登山健行的賞花路線，十二寮的環湖步道以平坦好走著稱，路程輕鬆不費力，約20分鐘即可繞行一圈，非常適合親子家庭或長輩同行。遊客可沿途放慢腳步，在湖畔微風與桐花飄落之間，感受悠閒愜意的自然氛圍。

No.9 獅頭山步道｜新竹

每逢4至5月油桐花盛開時，獅頭山步道便會迎來一年一度的浪漫花季。此處古剎廟宇林立，沿途可見歷史悠久的輔天宮、金剛寺、元光寺等，古樸靜謐的寺廟建築與潔白桐花相互輝映，在山林間交織出既莊嚴又浪漫的獨特氛圍。坐落於獅山遊客中心旁的「歇心茶樓」是知名的賞桐熱點，餐廳四周環繞數棵百年油桐樹，每當花季來臨，成片的桐花海爭相盛開。遊客可在此一邊品嚐客家風味餐點，一邊欣賞季節限定的五月雪絕景，將賞桐體驗延伸成一場身心靈放鬆的山林慢旅。除了桐花盛景外，獅頭山更擁有「日夜雙饗」的自然魅力。白天可漫步林間欣賞桐花如雪般鋪陳步道，夜晚則可遇見螢火蟲漫山飛舞，光影閃爍之間，為整座山頭增添一抹靜謐又夢幻的夜色風情，讓人流連忘返。

No.8 桃園客家文化館｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網

作為桃園桐花祭的重要主場，桃園客家文化館近年以結合文化與體驗的賞花形式，打造出別具特色的「桐花童話」主題活動。每年4至5月花季期間，潔白桐花不僅點綴周邊山林，更透過空間設計與活動規劃，讓賞花從單純觀景升級為沉浸式體驗。此處更設有高空觀景平台，讓遊客能以平視角度近距離欣賞油桐花，將油桐花與文化館建築一起捕捉入鏡，帶來不同於傳統步道賞花的體驗。此外，園區設置多處立體地景藝術與彩繪裝置，結合桐花元素打造3D互動場景，成親子必拍的打卡熱點之一。

配合2026年4月18日登場的桃園桐花祭，現場也將推出多元活動，包括客家文化體驗、兒童互動遊戲及熱鬧的「客庄市集」，讓大小朋友都能在賞花之餘，也能感受濃厚的人文風情。若時間充裕，還可順遊周邊的三坑生態公園與龍潭小粗坑古道，一次解鎖桃園最豐富的賞桐路線。

No.7 水流東桐花步道｜台中

位於外埔區的水流東桐花步道，舊稱水流東情人幽徑，是少數無需翻山越嶺就能輕鬆親近五月雪的熱門景點。此處原是日治時期的灌溉渠道，後來轉型為熱門的賞桐景點，不僅路面平坦好走，且綠蔭成廊、相當清涼，十分適合親子同行。

每年4至5月花季期間，步道兩側便會下起桐花雪，潔白花瓣隨風飄落，搭配潺潺水聲與林間微風，營造出靜謐又療癒的自然氛圍。漫步其間，不僅能近距離欣賞桐花之美，也能感受水圳生態與自然景觀交織的純樸風光。值得一提的是，此處還設有高鐵觀景台，可以俯瞰列車在桐花樹海中呼嘯而過的震撼畫面，也成為不少攝影愛好者爭相捕捉的經典場景。

No.6 藤山步道｜彰化

翻攝官網／彰化旅遊資訊網

說到彰化的賞桐熱點，藤山步道絕對是人氣指標之一。其步道全長約2公里，不只坡度平緩好走，沿途還可欣賞白色油桐花覆蓋山徑，地板宛如鋪上一條浪漫的「桐花地毯」，營造出如詩如畫的春日景致。最令人津津樂道的是，此處設置近百面幽默生動的台語俚語木牌，像是耳熟能詳的「和尚夯雨傘」、「七月半鴨仔」，讓賞花之旅多了幾分趣味與文化溫度。

為迎接桐花季到來，步道中段還規劃了小型市集，集結在地農產與特色小吃，讓旅程不只停留在視覺饗宴，更延伸到味覺記憶。此外，藤山步道還特別設置LED照明系統，入夜後的桐花在燈光映照下更顯優雅，形成別具風情的「夜桐」景致，為白天的熱鬧浪漫增添一抹柔和靜謐的尾韻。

No.5 挑水古道｜彰化

翻攝官網／彰化旅遊資訊網

位於彰化芬園的挑水古道，是近年人氣持續攀升的親子級賞桐路線之一。這條步道以清代挑水歷史遺跡為背景，將人文記憶與山林景致巧妙交織，讓旅人在健行之間，也能感受歲月留下的痕跡。每逢四、五月油桐花盛開之際，整片山林被白色花雨點綴，宛如季節限定的「五月雪」場景，浪漫而靜謐。沿途生態同樣豐富，春季時不僅可賞桐花，還能見蝴蝶穿梭飛舞，為山林增添靈動氣息。

古道全長約2公里，由石階與自然步道構成，路線大致平緩，僅部分路段略帶坡度，需要花點腿力。走進林間，最先映入眼簾的是一棵著名的「迎賓千年桐」，以及充滿日式風情的鳥居拱門，兩者皆為挑水古道的代表性地標，也是不少遊客爭相取景的打卡亮點；行至半山腰處，還可看見歷史悠久的天然泉水井佇立於此，一旁更設有休憩座位區，讓旅人得以暫歇腳步，靜靜感受自然與歷史交織的氛圍，為旅程留下片刻從容。

No.4 臺灣客家文化館｜苗栗

位於苗栗銅鑼的臺灣客家文化館，不僅是認識客家文化的重要場域，周邊的「好客公園」更是每年春季備受矚目的賞桐秘境。每逢4至5月油桐花盛開，園區內大片雪白花海同時綻放，形成壯觀的「五月雪」景致，吸引不少遊客慕名而來。公園腹地廣闊，除了入口處設有生態池外，步道沿途還可欣賞半月池、觀景台、綠竹林等。其中，環繞園區的木棧道是賞桐重點路段，旅人可輕鬆穿梭於花林之間，近距離感受桐花紛飛的浪漫畫面。

不同於一般的賞桐景點，這裡更強調「人文與自然」的深度對話。臺灣客家文化館於桐花季期間還會特別規劃多元展覽與手作體驗，帶領遊客更深入了解客家與桐花的淵源。從浪漫花海到文化體驗，臺灣客家文化館以多層次的賞桐魅力，成為中台灣不可錯過的春季亮點。

No.3 荷苞山登山步道｜雲林

位於雲林古坑的荷苞山登山步道，是全台最早迎來四月雪的桐花勝地。每年四月中上旬便率先進入花期，為台灣揭開春末初夏的賞桐序章。值得一提的是，此處在日治時期是極為重要的咖啡栽植基地，當年為了替咖啡樹提供遮蔭而種下油桐，如今兩種植物交錯成林，形成油桐樹林與咖啡樹共生的獨特景觀。

每逢花季期間，滿山油桐花紛飛而下，鋪陳成一片白色花毯，不僅視覺上浪漫動人，空氣中還隱約飄散著咖啡香氣，兩者交織出專屬於荷苞山的療癒氛圍。沿途設施以水泥步道、石階與枕木為主，並設有涼亭與休憩空間，讓旅人能隨時停下腳步放鬆身心；登上步道制高點後，視野豁然開朗，可遠眺斗六與古坑平原景致，還能將蜿蜒的國道與快速公路美景盡收眼底，畫面令人心曠神怡。

No.2 西湖渡假村｜苗栗

翻攝官網／西湖渡假村

位於苗栗的西湖渡假村，不僅是知名的主題遊樂園區，同時也是賞桐的最佳去處。園區內栽植數千棵油桐樹，擁有多處各具特色的賞桐熱點，從以「白色花毯」聞名的三陽開泰步道，到融合歐式造景與夢幻桐花的凡爾賽花園，再到能一次體驗日賞桐、夜賞螢的綠色峽谷，每一處都呈現出截然不同的浪漫風貌。

每逢花季，園區更推出「夢幻桐花祭」，透過主題活動與精心設計的打卡佈景，讓賞花體驗從單純觀景延伸為沉浸式的遊園行程，也吸引不少遊客前來朝聖拍照。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年4月10日，不少親子部落客搶先開箱夢幻桐花祭的實地體驗，在社群上掀起一波討論熱潮，進一步助攻西湖渡假村拿下亞軍寶座。

No.1 桐花公園｜新北

翻攝官網／新北市觀光旅遊網

冠軍揭曉！在本次排行榜中，土城桐花公園以4,081筆聲量強勢奪冠，成為全台最受矚目的賞桐熱點。園區內栽植大量油桐樹，每逢花季期間，其步道、樹下隨處可見厚厚一層白色花毯，營造出浪漫指數破表的「五月雪」景致。不少遊客更發揮巧思創意，將花瓣排成愛心或各式圖案，讓賞花過程多了幾分互動趣味與拍照亮點。除了浪漫的桐花絕景外，公園內的規劃也相當完善，設有露天看台、吊橋及木炭窯展示區等，不僅適合全家大小悠閒漫遊、野餐休憩，也能登高遠望，將土城市景盡收眼底，享受視野遼闊的療癒時光。

入夜後，桐花公園更展現截然不同的迷人面貌。每年四月下旬正式進入螢火蟲季，隨著暮色降臨，點點螢光在林間閃爍飛舞，與潔白桐花形成動靜交織的浪漫畫面，吸引無數攝影愛好者與旅人特地深入山林，只為捕捉這場專屬春末夏初的限定美景。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月8日至2026年4月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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