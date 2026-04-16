又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

戲曲學院說，已依循食物中毒事件處理標準作業程序，接獲訊息後第一時間即向教育部完成校安通報，並同步通報轄區台北市衛生主管機關，亦於昨日下午配合台北市衛生局到校調查與採檢，確切事件成因仍待衛生單位進一步檢驗確認，現階段不作任何推測。

由於學生是於在校內用過晚餐後才感到不適，戲曲學院也說，餐廳目前已暫時停止運作，並立即展開全面性的環境清消作業。在完成相關消毒及安全檢視前將暫停供餐；停供期間，學生餐點將改由學校統一訂購符合食品安全標準的外部餐食，以維持學生正常用餐需求並降低潛在風險。

戲曲學院也說，已著手強化校內衛生管理與各項食安措施，並持續進行學生健康追蹤。同時，全面加強校內衛教宣導，提醒學生落實用餐前後洗手與個人自主衛生管理，將全力配合衛生機關調查作業，將依據檢驗與調查結果，全面檢視並改善相關供餐與管理機制。