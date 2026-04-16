浴室抽風開整天還發霉？她意外挖到「平價神物」一放就乾淨如新

一名旅居日本的台灣女性分享經驗表示，原以為當地浴室普遍設有24小時抽風系統，應能有效防止發霉，但實際入住後才發現並非如此。她使用約兩週後，牆面仍出現零星黴斑，才意識到僅靠通風設備不足以完全抑制黴菌滋生，後來在超市意外找到一款「放著即可」的防黴商品，成功解決困擾，也引發熱議。

該名女子近日在社群平台threads發文表示，起初對浴室環境相當放心，未特別採取額外防護措施，直到發現牆面出現黴點後，才趕緊前往超市尋找解決方案。她形容這次經驗是「誤打誤撞」，卻意外找到有效產品，成功解決困擾。

她提到，在選購過程中發現一款主打「放著即可使用、但需定期更換」的浴室防黴劑，購入後放置於浴室內，使用至今約半年時間，期間未再出現發霉情況。該產品在日本超市以兩入約日幣880元販售，價格換算約為新台幣176元，讓她直呼效果與價格都相當實惠。

貼文曝光後引發討論，不少台灣網友表示，該類防黴產品在電商平台也能購得，且對於潮濕氣候具有一定效果，特別適合台灣北部環境使用。不過也有使用者提醒，防黴產品發揮效果的前提，是必須先將牆面既有的黴菌徹底清潔乾淨，否則防護效果可能打折。

根據過往報導，浴室長期處於潮濕與溫暖環境，本就容易成為黴菌滋生的溫床，尤其磁磚縫隙更容易累積黑色或灰色黴斑。專家指出，除了常見的漂白水與市售清潔劑外，低濃度的雙氧水也是有效替代方案之一，能透過破壞黴菌結構達到清潔目的，且相對安全。

此外，若遇到較頑固的黴漬，可將小蘇打粉與3%雙氧水混合成糊狀使用，或選擇含過碳酸鈉的氧系漂白粉處理，同樣具備分解污漬的效果。專家提醒，清潔前應先去除表面水分與油垢，讓清潔劑直接作用於黴菌，並搭配日常防黴措施，才能有效維持浴室乾淨環境。