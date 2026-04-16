快訊

疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師周亞錚表示，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
中醫師周亞錚表示，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，表示她自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位。」

中醫師周亞錚在Threads發文，表示她懷孕之後感受到台灣的「優先席」形同虛設，懷孕時身體不舒服不能騎車，只能搭大眾運輸上下班，即便肚子很大、明顯能看出懷孕，台灣人卻很少主動讓座，在各個縣市都一樣，會讓座的族群大多是50歲以上的女性。

周亞錚描述，近日她在早上搭乘公車時，座位全滿、8個無障礙座位坐滿年輕人或學生，大家都在玩手機，「看一眼就繼續滑」，最後是司機大喊請乘客讓座，才有一位滿是白髮的老人讓座給她。

捷運時也有類似情況。周亞錚指出，有次搭捷運身體不舒服，詢問坐在優先席的學生能否讓座，學生雖然起身，卻大聲跟同學說：「我就是要讓大家都不敢坐啦！」讓周亞錚感嘆這種氛圍真的會讓內向低調的孕婦不敢坐下。

周亞錚舉例，她懷孕時去過歐洲旅行，那邊讓座位的人就很多，韓國更會直接保留座位給孕婦；就算沒人讓座，路人也會主動把優先席上的人叫起來，友善程度差很多。

周亞錚認為，在優先席的議題上，她同意有空位時誰都能坐，但當真正有需要的人出現，請主動讓位。

此文一出，引起諸多孕婦共鳴，網友們指出台灣確實很少人會讓位給孕婦，「我懷孕八個月，到現在還是從來沒有人讓」、「搭捷運通勤+1，捷運的孕婦優先車廂也幾乎沒人在禮讓孕婦」、「同感，我也是直到8個月快9個月才開始有人讓座，而且大部分都是阿姨叔叔跟爺爺奶奶」。

也有網友提到，有些孕婦可能身材很好看不出懷孕，建議可以掛上「好孕吊飾」，讓其他人注意到有孕婦需要座位。

台北捷運為了體貼孕婦特別推出的「好孕吊飾」曾引起討論，一位孕婦說LED好孕吊飾因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，網友則強烈建議為了自身與寶寶的安全，一定要將徽章掛在顯眼處並開啟，這份勇氣是為了給寶寶最好的保護。

優先席 博愛座 孕婦 公車 捷運 讓座

延伸閱讀

饒河夜市「澱粉腸」改名復出！負責態度獲肯定 產品評價雜音仍多

窮遊玩南韓…「乞丐地圖」成吃土救星！他實測激推：不到100元又好吃

台灣人才懂？外國客聽1音樂往外衝秒傻眼 一票人加碼曝「在地潛規則」

台人赴日參拜脫口1句網笑翻 「寺廟vs神社」正確拜法一次看

相關新聞

白沙屯媽祖進香 造價10萬元「行動氣象君」跟全程靠20人輪班

白沙屯媽祖進香每年都吸引上萬人潮參與，今年更有一名非常特殊的香燈腳，是一台造價10萬元的「行動氣象君」機器，這是由氣象署安排，沿路監測紀錄進香的天氣狀況，讓氣象專業走入人群，受到不少信中的好奇。

懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，稱他自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位」。

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

鈣片吃好幾年了，為怎麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。婦產科醫師陳保仁提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿酸發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

又爆！台灣戲曲學院疑食物中毒 凌晨37學生上吐下瀉送醫

國立台灣戲曲學院國、高中部住校生14日在餐廳用完晚餐後陸續上吐下瀉，疑似發生食物中毒。戲曲學院今天表示，經統計，自4月15日凌晨1時起至昨日下午6時止，共37名學生出現感冒嘔吐、腸胃不適等症狀 。已由老師及相關人員於第一時間協助學生送醫，或由校方進行隔離安置，持續追蹤學生健康情形。

今年恐有超強聖嬰現象？鄭明典看1指數 未來對颱風影響曝光

中央氣象局前局長鄭明典在臉書貼出聖嬰現象指標區並發文指出，從去年下半年開始，就有部分學者預期今年可能會有超強聖嬰現象發展。這個推論依據的是箭頭所指區域的高海溫，這一區海溫受洋流影像，通常海溫偏低而且較少大幅變動，上一次出現較高海溫距平的個案，次年就展出一次強聖嬰現象。

浴室抽風開整天還發霉？她意外挖到「平價神物」一放就乾淨如新

一名旅居日本的台灣女性分享經驗表示，原以為當地浴室普遍設有24小時抽風系統，應能有效防止發霉，但實際入住後才發現並非如此。她使用約兩週後，牆面仍出現零星黴斑，才意識到僅靠通風設備不足以完全抑制黴菌滋生，後來在超市意外找到一款「放著即可」的防黴商品，成功解決困擾，也引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。