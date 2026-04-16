懷孕後鮮少被讓座 中醫師嘆台灣優先席「形同虛設」：不如國外友善

博愛座去年正式改名為「優先席」，不侷限老弱婦孺，身體不適與有實際需求者皆能坐。中醫師周亞錚發文，表示她自從懷孕後才發現，台灣的公共運輸很少人會禮讓座位給孕婦，倒是歐洲讓位的人很多，友善程度有差距，於是呼籲網友：「若碰到真的有需要的人，請主動讓位。」

中醫師周亞錚在Threads發文，表示她懷孕之後感受到台灣的「優先席」形同虛設，懷孕時身體不舒服不能騎車，只能搭大眾運輸上下班，即便肚子很大、明顯能看出懷孕，台灣人卻很少主動讓座，在各個縣市都一樣，會讓座的族群大多是50歲以上的女性。

周亞錚描述，近日她在早上搭乘公車時，座位全滿、8個無障礙座位坐滿年輕人或學生，大家都在玩手機，「看一眼就繼續滑」，最後是司機大喊請乘客讓座，才有一位滿是白髮的老人讓座給她。

搭捷運時也有類似情況。周亞錚指出，有次搭捷運身體不舒服，詢問坐在優先席的學生能否讓座，學生雖然起身，卻大聲跟同學說：「我就是要讓大家都不敢坐啦！」讓周亞錚感嘆這種氛圍真的會讓內向低調的孕婦不敢坐下。

周亞錚舉例，她懷孕時去過歐洲旅行，那邊讓座位的人就很多，韓國更會直接保留座位給孕婦；就算沒人讓座，路人也會主動把優先席上的人叫起來，友善程度差很多。

周亞錚認為，在優先席的議題上，她同意有空位時誰都能坐，但當真正有需要的人出現，請主動讓位。

此文一出，引起諸多孕婦共鳴，網友們指出台灣確實很少人會讓位給孕婦，「我懷孕八個月，到現在還是從來沒有人讓」、「搭捷運通勤+1，捷運的孕婦優先車廂也幾乎沒人在禮讓孕婦」、「同感，我也是直到8個月快9個月才開始有人讓座，而且大部分都是阿姨叔叔跟爺爺奶奶」。

也有網友提到，有些孕婦可能身材很好看不出懷孕，建議可以掛上「好孕吊飾」，讓其他人注意到有孕婦需要座位。

台北捷運為了體貼孕婦特別推出的「好孕吊飾」曾引起討論，一位孕婦說LED好孕吊飾因為燈光實在太閃亮，讓她害羞到不敢開啟，網友則強烈建議為了自身與寶寶的安全，一定要將徽章掛在顯眼處並開啟，這份勇氣是為了給寶寶最好的保護。