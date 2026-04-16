台灣女子倫敦護照遭竊！遇「善心Uber司機」讓意外旅程成深刻記憶

有一名台灣女子近日在英國倫敦旅遊時，遭遇護照與現金被扒走的突發事件。然而，這場原本充滿波折的旅程，卻讓她在困境中見證了人性的溫暖，並透過社群平台分享了這段特別的經歷，引發網友廣泛討論與感動。

根據該女子的分享，事件發生於復活節假期期間，由於多數公務單位關閉，她被迫在倫敦多停留三天。她回憶當時的情景：「失去護照的那一刻，腦袋瞬間清醒，因為接下來的每一步都不能亂。」在異國他鄉，她深刻體會到冷靜的重要性，並明白失去重要證件的影響不僅是麻煩，更是讓人身處異地時的巨大挑戰。

在這三天的時間裡，她經歷了重重困難，包括因假期而輾轉五間警察局才完成報案，以及申請臨時入境許可時因無法支付現金陷入困境。然而，在她透過社群平台求助後，一對好心母子伸出援手，幫助她解決了燃眉之急。她感動地表示：「那一刻真的很感動，世界上最美的風景，是人。」

此外，她還面臨搬運42公斤行李往返酒店與辦事處的挑戰，但始終保持冷靜與堅定。她將這段過程形容為一次「極限體能訓練」，並表示正是這些不便讓她重新審視自己的內心，學會放慢腳步。

最讓她感到溫暖的是，在最後一天搭乘Uber前往機場時，竟然遇到了前一天載她回飯搬行李的同一位司機。司機認出她，還熱情打招呼：「Hey~ My friend 」。在得知她的遭遇後，不僅主動安慰，還提出要請她吃一餐熱食。女子瞬間感動到鼻酸，原來在這段狼狽的旅程裡，自己並不孤單，而是「一直有人在接住我」。

她在貼文中提醒所有出國旅行的人，務必備份護照影本、證件照片，並分散存放重要物品，以應對可能的突發狀況。「多待的這72小時，一開始覺得很倒楣，但走到最後，反而變成一段很深刻的記憶。遇見的每一個人，都讓這段旅程多了一點溫度。」她如此總結。

這篇經歷分享引發網友熱議，許多人留言表示感動與支持：「解鎖很多事情，妳又強大不少了」、「還是有很多好人的」、「感謝Uber好人，我也覺得好感動呢」。也有網友分享實用建議，例如彩色列印護照影本分散存放或將重要文件存於電子郵件中，以備不時之需。

有旅遊部落客「最懶少年」也曾經分享了護照遺失時的應對方法。他建議，旅客若在國外遺失護照，可先至當地警局報案，取得遺失報告後，再攜帶大頭照及身分證明文件至台灣駐外使館或辦事處申請「入國證明書」。該文件通常可於約3小時內完成申請，協助旅客順利返台。不過，他提醒此方法僅適用於直接回台的旅客，若需轉機或繼續其他國家行程，仍需補辦新護照。