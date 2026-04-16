今年恐有超強聖嬰現象？鄭明典看1指數 未來對颱風影響曝光

中央氣象局前局長鄭明典在臉書貼出聖嬰現象指標區並發文指出，從去年下半年開始，就有部分學者預期今年可能會有超強聖嬰現象發展。這個推論依據的是箭頭所指區域的高海溫，這一區海溫受洋流影像，通常海溫偏低而且較少大幅變動，上一次出現較高海溫距平的個案，次年就發展出一次強聖嬰現象。

鄭明典指出，概念上，聖嬰現象是指東太平洋赤道區海溫較氣候平均偏高的狀態，而反聖嬰現象則是指同區海溫偏低的狀態。實務上，聖嬰與反聖嬰的判定，就是以圖中長方形窗口區的海溫距平為標準，該區平均海溫距平就是最常被引用的「聖嬰指數」。

鄭明典指出，現在該窗區內的海溫距平以暖色系居多，冷色系逐漸消失，這就是海溫逐漸由反聖嬰轉變成聖嬰狀態的現象。

鄭明典表示，3月以前的預測，官方單位對今年年底聖嬰現象發展的用詞相對保守，原因就是聖嬰預報的「春季障礙」，統計模式在3月前的預報相對可信度低，4月後的預測已看到明確的聖嬰現象發展訊號。

聖嬰現象對台灣天氣有什麼影響，氣象粉專「林老師氣象站」表示，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例也會跟著上升。

另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。而夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。

「林老師氣象站」指出，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，發生機率約6成。