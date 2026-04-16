今明注意午後降雨 專家分析曝周六鋒面通過全台影響

鋒面接近及通過，雨還會繼續下。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，今明兩天注意午後降雨，周六鋒面通過各地皆有陣雨機會。

薛皓天指出，今日凌晨鋒面通過，為北部帶來陣雨，且局部有較大雨勢，但鋒面清晨通過，降雨趨緩，白天北部、東北部大致為多雲天氣局部偶陽光露臉，中北部多雲到晴，中部以南為晴到多雲。午後受熱力作用，中北部、東北部、各地近山區及山區皆有短暫陣雨機會。氣溫方面，中北部及東北部高溫約27到30度，中北部以南及花東28到31度，南部內陸地區局部有33度機會。

明日為鋒面西南風環境，薛皓天說，清晨至上午中北部及東北部沿海局部有短暫雨機會，白天中北部及東北部各地多雲時晴，其餘地區為晴時多雲。午後受熱力作用，近山區、山區及東部局部有短暫陣雨，其餘地區為大致多雲。氣溫方面，各地高溫約比今天高1到2度，北部局部可達30度或以上，中部以南及台東仍有30度以上高溫。晚間起另一波鋒面接近，中北部及東部將逐漸有短暫陣雨。

薛皓天指出，周六凌晨起鋒面通過，中北部及東部轉陰或多雲有短暫陣雨，白天起南部以北及東部皆為陰陣雨天氣，局部偶有較大雨勢機會，僅南部多雲到晴。入夜後鋒面逐漸通過，東北季風影響，各地降雨趨緩，漸轉多雲到晴。氣溫方面，受降雨及季風影響，各地降溫，中北部及東北部高溫約24到27度，中部以南及台東約28到31度。

薛皓天指出，下周日維持東北季風影響，水氣逐漸減少，北部、西部晴到多雲，東部多雲，局部偶有陽光露臉。午後受熱力作用北部以南及東部局部有短暫陣雨，近山區降雨稍明顯，平地局部偶零星雨。氣溫方面，持續受季風影響，北部高溫有略回升，中北部及東北部高溫約25到28度，中部以南及台東約28到31度。

下周一偏東風環境，各地回到晴時多雲天氣，午後受熱力作用雲量增多，東北部、東部及山區局部有短暫陣雨，高溫回升，整體感受炎熱。

薛皓天指出，下周二水氣稍增多，東半部多雲到陰有短暫陣雨天氣，其餘地區晴時多雲；午後熱力作用，近山區、山區局部短暫陣雨，氣溫持續偏炎熱。

下周三風偏東南風漸轉西南風環境，中層水氣通過，東半部維持陰或多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，午後受熱力作用各地有短暫陣雨，局部偶有較大雨勢發生。此外，下周五有鋒面通過機會，屆時有陣雨或雷雨，並伴隨較大雨勢或強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。