雨繼續下！鋒面+東北季風水氣增 這些地區雨較大

雨繼續下。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周五至下周日（19日），台灣天氣前後分別受新一波的春雨鋒面接近、通過及東北季風接力影響，環境水氣增加，大氣不穩定度增大，各地降雨增多；尤其是台中以北、東北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有局部短暫陣雨的機會，雨勢不大、延時不長。

至於氣溫變化部份，北宜花等地區溫度稍稍轉涼，早、晚最為明顯。17日低溫預測：台灣各地及澎湖地區都在22至24度之間，金門地區21至23度，馬祖地區18至19度之間。

「林老師氣象站」表示，18日至19日低溫預測：中部以北、東北部、宜蘭及花蓮地區20至22度，新竹以北及東北部地區最低溫有機會再度回到20度以下，南部及台東地區22至24度，澎湖地區23至24度，金門及馬祖地區則分別在20至21及17至18度之間。

此外，今日起由於辛樂克颱風路徑緣故，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海的長浪發生機會增高，在海邊活動要請注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。