春雨鋒面又來了！明後掠過北台短暫雨 周六降雨擴大北台轉涼

雨還沒有下完。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日白天起微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴；北台偶受其邊緣輕微影響，有局部短暫降雨的機率，高溫微降；其他地區仍偏暖熱。

各地區氣溫如下：北部20至31度、中部21至33度、南部21至35度及東部19至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日下午至周六微弱鋒面掠過，明日下午北台轉多雲、東北部轉有局部短暫降雨的機率；周六降雨範圍略擴大，北部、東半部有降雨機率。明日白天仍偏熱；周六北台略轉涼、南部仍偏熱。

吳德榮說，最新模式下周日至下周二(19至21日)的模擬調整為：受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下周三、四(22、23日)台灣附近水氣增多，大氣趨不穩定；各地多雲時晴、山區午後及東半部有局部陣雨的機率，白天偏熱。下周五、六(24、25日)較前波強的鋒面影響，天氣轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮表示，中央氣象署16日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風辛樂克，在關島北方海面，向北北西轉北進行；正如同最新(15日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，辛樂克未來在日本南方海面「大迴轉」。環境的西風風切將逐漸破壞結構、持續減弱；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。