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健康你我他／退休細讀紅樓夢 了悟人生不怕老

聯合報／ 文／巫椏濢（苗栗頭份）

<a href='/search/tagging/2/閱讀' rel='閱讀' data-rel='/2/127254' class='tag'><strong>閱讀</strong></a><a href='/search/tagging/2/紅樓夢' rel='紅樓夢' data-rel='/2/144370' class='tag'><strong>紅樓夢</strong></a>真開心，把人生看得通透。圖／巫椏濢提供
閱讀紅樓夢真開心，把人生看得通透。圖／巫椏濢提供

退休後，我在汗牛充棟的書堆裡，以有限的時間消化最經典的書；選定曹雪芹寫的「紅樓夢」大書，這是留給後世最了不起的文化資產。

作者書寫故事情節，筆法千變萬化，可以在拆解與想像中，活化了腦細胞，也滋潤了心靈；在信仰上，結合儒、釋、道三教合一的精髓，把生命樣態展露無遺。我來回讀了又讀，讓我從中獲得不少人生體悟，宛如生命的重生。

首先我學會感恩的心，弘揚「吃人一口，還人一斗」的厚實；鳳姐兒資助劉姥姥20兩公銀和一貫私錢，種下善因；後來賈家破敗，其女兒巧姊得到劉姥姥的救贖，得到善果，給我莫大鼓舞。

其次萬物皆平等，機會造就人的命運，無人比較高貴，也無人比較卑賤；可在那不公不義的社會，寶玉能以「情不情」善待卑賤丫鬟與社會邊緣人，翻轉人性仗勢欺人的醜陋面貌；視權貴高官為國賊祿鬼，像賈雨村之類，貴為大司馬，卻因貪婪與忘恩被後世唾棄，給了我惕勵。

最後了悟人生的真諦，賈寶玉一生落得白茫茫的一片，大地真乾淨；妙玉欣賞南宋范成大詩作：「縱使千年鐵門檻，終須一個土饅頭。」而選擇帶髮出家；紅樓大廈傾倒，樹倒猢猻散…，都是一齣齣活生生的戲劇，時時提點著自己，別強求，勿執著，心安則人安。讀懂此書，了無遺憾，不知老之將至。

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