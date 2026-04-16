「導航外泌體」治脊髓損傷 中醫大附醫年底臨床試驗

世界衛生組織（WHO）統計，近年全球脊髓損傷發生率約每百萬人40至80例，多數為青壯年族群，一旦受傷往往終身失能。中醫大附醫研發有靶向的外泌體，動物實驗發現，有助修復病灶，預計年底向衛福部食藥署申請臨床試驗。

脊髓損傷常導致功能缺損與殘疾，中醫大附醫院長周德陽表示，脊髓損傷患者除原有外傷造成神經受損，神經發炎反應也可能造成神經細胞二次受損，必須早期介入治療。臨床治療主要有三大方向，第一時間以手術為主，緊急減壓並固定脊椎，第二是減少發炎、避免惡化，最後透過長期復健，盡可能恢復功能。

周德陽表示，現行有細胞療法用於脊髓損傷，但須配合侵入性手術於損傷局部施打，對已受損的脊髓來說，增加二次傷害與感染風險，也因手術門檻高，無法在臨床廣泛應用。另一方面，傳統未經修飾的外泌體缺乏標靶特異性，在全身循環中容易被快速清除，難以穿透血脊髓屏障（BSCB），導致病灶處藥物濃度極低，未必能對症下藥。

周德陽說，中醫大為外泌體打造具標靶能力的遞送系統，使其在靜脈注射後能聚集於受損脊髓區域，提供非侵入性的神經再生治療。未來有機會讓病患有免除脊髓二次手術風險，透過靜脈注射修復神經。

中醫大附醫微創脊椎神經外科主任邱正迪表示，嚴重脊髓損傷難以逆轉，若能讓四肢可活動，對患者來說是相當了不起的進步。有靶向外泌體技術可望在第一時間增加急性脊髓損傷的神經修復。預計今年向美國及台灣食藥署同步申請人體試驗，優先以最嚴重患者為對象。