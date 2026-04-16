聽新聞
0:00 / 0:00

「導航外泌體」治脊髓損傷 中醫大附醫年底臨床試驗

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
中醫大附醫研發，透過有靶向的外泌體靜脈注射進體內，可望修復神經病灶，預計年底向食藥署申請臨床試驗。 記者翁唯真／攝影
中醫大附醫研發，透過有靶向的外泌體靜脈注射進體內，可望修復神經病灶，預計年底向食藥署申請臨床試驗。 記者翁唯真／攝影

世界衛生組織（WHO）統計，近年全球脊髓損傷發生率約每百萬人40至80例，多數為青壯年族群，一旦受傷往往終身失能。中醫大附醫研發有靶向的外泌體，動物實驗發現，有助修復病灶，預計年底向衛福部食藥署申請臨床試驗

脊髓損傷常導致功能缺損與殘疾，中醫大附醫院長周德陽表示，脊髓損傷患者除原有外傷造成神經受損，神經發炎反應也可能造成神經細胞二次受損，必須早期介入治療。臨床治療主要有三大方向，第一時間以手術為主，緊急減壓並固定脊椎，第二是減少發炎、避免惡化，最後透過長期復健，盡可能恢復功能。

周德陽表示，現行有細胞療法用於脊髓損傷，但須配合侵入性手術於損傷局部施打，對已受損的脊髓來說，增加二次傷害與感染風險，也因手術門檻高，無法在臨床廣泛應用。另一方面，傳統未經修飾的外泌體缺乏標靶特異性，在全身循環中容易被快速清除，難以穿透血脊髓屏障（BSCB），導致病灶處藥物濃度極低，未必能對症下藥。

周德陽說，中醫大為外泌體打造具標靶能力的遞送系統，使其在靜脈注射後能聚集於受損脊髓區域，提供非侵入性的神經再生治療。未來有機會讓病患有免除脊髓二次手術風險，透過靜脈注射修復神經。

中醫大附醫微創脊椎神經外科主任邱正迪表示，嚴重脊髓損傷難以逆轉，若能讓四肢可活動，對患者來說是相當了不起的進步。有靶向外泌體技術可望在第一時間增加急性脊髓損傷的神經修復。預計今年向美國及台灣食藥署同步申請人體試驗，優先以最嚴重患者為對象。

中醫大附醫 臨床試驗 外泌體 細胞 周德陽

延伸閱讀

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

圖表看時事／「神經內分泌瘤」非罕病但難發覺 圖解好發部位、9大症狀

健康主題館／新國民病脂肪肝 治療與減重並行

相關新聞

發芽馬鈴薯加工放行 立委轟食安洞開

台美貿易協定（ＡＲＴ）放寬發芽馬鈴薯輸台規定，遭質疑恐讓國人深陷「龍葵鹼」中毒風險。衛福部長石崇良昨澄清，若整批腐爛、發芽，仍可要求退運，但在運送過程中如部分腐爛、發芽，不需整批退運，處理後便可加工販售。但立委質疑，若被製成切片馬鈴薯，民眾恐難分辨，「這不是欺騙消費者，什麼才是欺騙？」

冷眼集／為關稅棄守食安 政院本末倒置

台美貿易協定（ＡＲＴ）今年二月簽署，行政院大張旗鼓地吹捧我國獲百分之十五稅率及二三二最惠國待遇，卻又默默地開放多項長年禁止的美國疑慮農畜產品，含有瘦肉精的美牛內臟如此，就連帶有神經毒素「龍葵鹼」的發芽馬鈴薯竟也可銷至台灣，民進黨在野時強調「零檢出」，執政後卻一再棄守食安底線。

北北基桃步行減碳 每月20萬步達標送折抵金

力推節能減碳，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓昨共同宣布「我的減碳存摺」升級為二點○，五月一日起將步行也納入減碳計算，也拋出「中央不做地方做」，北台四縣市當「領頭羊」，帶頭減碳。

父親捐腎 母親捐肝 罕病兒靠器官移植延續生命

十二歲許小弟於出生四個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，肝、腎功能不佳。為拯救兒子，許爸、許媽早做準備，減重、調養身體，各自捐腎、捐肝，一年內完成「接力式活體器官移植」，締造罕見、高難度的兒童活體器官移植紀錄。

娛樂稅草案朝野達共識！電影、藝文展演、競技比賽等免徵

娛樂稅法存廢討論多年，立法院昨天完成娛樂稅法修正草案初審，送出委員會，朝野對電影、藝文表演、競技比賽等免徵娛樂稅達共識，而高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經財政部公告者，是否課徵娛樂稅，由地方決定，並授權直轄市及縣市政府視產業發展及財政狀況，經地方議會通過，可停徵娛樂稅，報財政部備查。

油價高漲 5月航班周砍逾52班

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲指出，根據統計，四月每周取消七點三班，五月取消航班每周高達五十二點六班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表共九萬多班，目前取消二六四班，以東南亞航線為主，其占比僅百分之○點三，影響不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。